Steve Thomson, un muratore di 42 anni di Selsey, in Inghilterra, ha vinto lo scorso 19 novembre il concorso di Euromillions, aggiudicandosi una cifra da capogiro pari a 105 milioni di sterline, ovvero circa 123 milioni di euro. Nonostante il jackpot milionario, però, l’uomo non ha alcuna intenzione di lasciare il lavoro.

Muratore vince milioni, ma non lascia il lavoro

In base a quanto si evince dal Mirror, Steve Thomson ha vinto lo scorso 19 novembre il jackpot da 123 milioni di euro a EuroMillions. Una vincita che comporterà, inevitabilmente, un nuovo tenore di vita per il muratore inglese e la sua famiglia.

Nonostante ciò, non ha alcuna intenzione di lasciare il lavoro.

Come da lui stesso spiegato ai media locali, infatti, aveva già dato la sua parola ai suoi clienti e per questo motivo non può di certo venir meno agli impegni presi. A tal proposito ha spiegato: “Ho ancora dei lavori da finire, avevo preso degli impegni coi clienti e non posso abbandonarli. Non ho la minima intenzione di smettere di lavorare, voglio mantenere la parola data ai clienti“.

Aiuteranno amici e parenti

Una decisione davvero sorprendente, quella di Steve Thomson, che dimostra come i soldi non siano tutto nella vita e che sia più importante la parola data. Inoltre, non ha alcuna intenzione di tenere tutti i soldi per lui, anche perché “Quello che abbiamo vinto è anche troppo per la nostra famiglia, ho deciso che saremo generosi“. Per poi sottolineare: “Vogliamo aiutare i nostri parenti e i nostri amici, ma anche tante persone che in questo momento si trovano in difficoltà. Vogliamo che sia un buon Natale per tutti, non solo per noi“.

La moglie, madre dei suoi due figli, invece, ha deciso di lasciare il lavoro di cassiera in un discount. La donna, infatti, ha ammesso di volersi riposare dato che i turni di notte sono alquanto stancanti. Per via del lavoro, inoltre, non ha potuto dedicare molto tempo ai figli e finalmente potrà trascorrere più tempo alla sua famiglia. La prima cosa che farà? “Comprare una nuova casa, più grande”, ha quindi concluso la donna.