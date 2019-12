L’annuncio è arrivato per voce della stessa Silvia Toffanin a Verissimo, Pago è il secondo concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Pago parteciperà al GF Vip

Pacifico Settembre, in arte Pago, si è detto pronto a questa nuova sfida. Non è la prima volta che Pago partecipa ad un reality e cerca la vittoria. Inoltre nel reality vede anche una via d’uscita da una realtà che al momento gli sta un po’ stretta, reduce dalla delusione d’amore, Pago ha ammesso: “Le ferite vanno rimarginate e il Grande Fratello ha questo potere”.

La fine della storia con Serena Enardu

“Era evidente che c’erano dei problemi. Eravamo in crisi già da un po’ ” raconta Pago, spiegando che, a suo avviso tra loro le cose sembravano essere in ripresa: “Per questo ho accettato Temptation Island Vip”.

Il cantante si è detto ancora innamorato, a suo dire un amore come questo non può spegnersi, “Adesso mi sto riprendendo. Ho bisogno di vivere Pacifico Settembre al massimo”, anche se c’è ancora l’amore è questo che cerca. “Tutto potrebbe capitarmi”.

L’amore per il figlio e il papà

Pago nel parlare del figlio ha ricordato il papà, che ha lo stesso nome.

“Io avevo 13 anni, mio padre fu arrestato e ci lasciò in balia del nulla. Da un momento all’altro ci siamo trovati senza niente, ci siamo dovuti arrangiare. Per mio padre fu un calvario, dal’84 al 2001 fece avanti e indietro dal carcere, fasi di una specie di accanimento che è inutile ricordare perché ormai non c’è più“.

“Poi è stato infangato e non poteva più lavorare”. Così lui, il fratello e la sorella si sono trovati a crescere in condizioni difficili, “Molte cose le ho cancellate perché era talmente forte il disagio che la mia testa ha deciso di resettare.

Mio padre lo ricordo benissimo, com’era con noi, non ci ha mai tolto il sorriso e ci ha dato tutto quello che poteva”.

Parlando di suo padre, Pago ha concluso così: “Il mio rimpianto è non avergli potuto dire di più -Ti voglio bene”. Il cantante ha anche dedicato un pensiero alla madre: “Mia mamma è Highlander, una persona forte. Ha perso il padre a 20 anni, il marito a 50 e adesso vive per i nipoti.

Non si è mai rifatta una vita, non riesce a dimenticare mio padre assolutamente. È impossibile“.

Il rapporto con Miriana Trevisan

Pago ha parlato del suo rapporto con l’ex Miriana Trevisan, dalla quale appunto ha avuto suo figlio Nicola. Ora, spiega il cantante, sono amici legatissimi. Superate le difficoltà iniziali ora hanno raggiunto un equilibrio: “Abbiamo sofferto tanto ma ora abbiamo raggiunto un equilibrio meraviglioso. Io vado a casa dove c’è Nicola e dormo con lui, anche se nella stessa casa c’è Miriana… Ormai siamo due amici che si vogliono un bene dell’anima“.