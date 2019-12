Robbie Williams è stato in Italia alcuni giorni per partecipare alla finale di X Factor, che ha incoronato come vincitrice Sofia Tornambene. L’ex cantante dei Take That, tuttavia, già tempo fa protagonista di una dichiarazione molto forte, ha lanciato una frecciatina destinata a far discutere gli italiani.

Robbie Williams contro la Sardegna

Robbie Williams ha rilasciato un’intervista a Tim Radio in cui ha pronunciato una frase abbastanza critica verso una regione italiana. Il cantante ha detto: “Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro, la Sardegna.

Lo è diventato anche per me”.

Insomma, Robbie Williams sembra sposare la convinzione che la Sardegna sia diventato un luogo accessibile solo a pochi privilegiati. A riportare le parole dell’artista è stata Carolina Di Domenico dal suo profilo Instagram, la quale ha scritto altri spunti di cui si è parlato nell’intervista a Williams. Ad esempio, lo stesso cantante, incuriosito, le avrebbe chiesto quanto ci metta a mettersi gli anelli e se si vive meglio a Milano o a Roma.

La dichiarazione di Robbie Williams sulla Sardegna, però, rappresenta sicuramente il punto focale dell’intervento.

Il cantante è in Italia a presentare il suo album The Christmas Present che contiene una raccolta di canzoni natalizie.

La nuova attenzione al fisico

Robbie Williams, durante la sua permanenza in Italia, è passato anche nello studio di Deejay chiama Italia, incontrando Linus e Nicola Savino. Al deejay, che gli ha fatto notare come abbia un ottimo aspetto, ha risposto: “Sto facendo una nuova dieta, mangio solo pesce e cioccolato”. La vita del cantante, come da lui stesso dichiarato, è stata spesso caratterizzata da problemi di peso ma ultimamente ha deciso di trattarsi meglio e curare il suo fisico.

Williams, grazie all’amore per la moglie Ayda, avrebbe anche smesso di fumare dopo una ricaduta nelle amate sigarette di qualche anno fa.