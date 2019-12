Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi in provincia di Bolzano, dove uno sciatore è stato travolto da una valanga. Immediate le operazioni di soccorso che hanno permesso di portare in salvo l’uomo.

Bolzano: valanga travolge sciatore

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi in Val D’Ultimo, sulla cima Orecchia di lepre del gruppo alpino Ortles-Cevedale. La slavina ha travolto uno scialpinista che si trovava nei pressi; immediate le misure di soccorso operate dagli uomini del soccorso alpino e dei carabinieri, con l’ausilio di un elicottero e dell’Aiut Alpin Dolomites.

L’uomo è stato fortunatamente ritrovato ed estratto dalla neve, era in stato di ipotermia. Ora si trova ricoverato presso l’ospedale di Merano.