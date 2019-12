A Domenica In, dopo l’intervista a Tiziano Ferro, va in scena quest’oggi un intenso dialogo fra Mara Venier ed un’altra esponente della musica italiana: Emma Marrone. La cantante salentina descrive il suo attuale periodo, che considera “di riflessione”, per poi affermare con il sorriso sulle labbra di aver vinto la battaglia contro la malattia.

Fase di riflessione per Emma Marrone

Grinta, carattere e un grande sorriso: Emma Marrone è tornata più forte di prima dopo il brutto periodo legato alla malattia che ha dovuto affrontare e che ha ottimamente superato. La cantante si concede all’intervista di Mara Venier a Domenica In, in cui racconta il suo attuale stato delle cose: “Sono in una fase molto riflessiva, sono molto più serena.

E devo dire che mi feriscono molto meno le cose, è come se avessi capito veramente da che parte stare, quindi sono a posto. Sono diventata più egoista perché ho avuto sempre questa ansia di fare le cose bene per gli altri. E sto benissimo. A volte la sofferenza indurisce le persone perché non è semplice. Io l’ho voluta vedere da un altro punto di vista la situazione“.

“Su di me si dicono sempre tante str***ate“

La malattia di Emma Marrone aveva fatto preoccupare tutti. La cantante aveva affermato sui social di doversi momentaneamente distaccare dalla scena per risolvere questo problema, e l’ha fatto con grande sincerità, come racconta a Mara Venier: “Su di me si dicono sempre tante str***ate. Un sacco di gente ha anche la presunzione di sapere cosa accade nella mia vita quando neanche io lo so. Scrivono, dicono… Quindi prima che montassero su castelli con la mia persona, ho detto la verità.

Non siamo invincibili, siamo persone umane. Ho detto la verità: dovevo assentarmi per risolvere questo problema e tornare il prima possibile. Non volevo mentire al pubblico“.

Il regalo di Vasco Rossi

A livello musicale per Emma Marrone è un periodo davvero d’oro. La cantante salentina, infatti, è reduce dal successo del suo ultimo disco Fortuna, in cui compare anche il primo singolo Io sono bella. Un pezzo che il grande Vasco Rossi ha voluto scrivere per lei, che racconta così l’emozione di questo eccezionale regalo: “All’inizio non ci credevo perché per me è un mito.

Poi ci siamo incontrati, me l’ha ribadito e quando mi ha detto che ha scritto una canzone per me, sono stata zitta, per la prima volta nella mia vita. Alcuni artisti per me sono intoccabili. È stato motivo di grandissimo orgoglio“.