Domenica Live si tinge di romanticismo, protagonisti dell’episodio in diretta sono Mercedes Henger e il suo fidanzato Lucas Peracchi. Cupido d’eccezione Barbara d’Urso che, complice con Lucas, ha organizzato il tutto, dal video romantico allo spazio adatto alla proposta.

Dichiarazione in studio per Mercedes

Mercedes Henger ha aspettato per tutto il tempo della diretta, ignara di tutto. Una volta invitata ad entrare ecco iniziare il video in cui Lucas Peracchi si dichiara alla sua Mercedes. “La prima volta che ti ho incontrata non riuscivo smettere di guardarti“, nel video Lucas svela tutti i sentimenti che prova per la fidanzata e di come voglia continuare a costruire il loro futuro insieme, mattone per mattone.

La proposta con un mattone

Entrando in studio, Lucas Peracchi ha portato con se proprio il primo di quei mattoni: “Questo è il primo mattone di tanti, vuoi continuare a costruire il futuro insieme a me?” Ovviamente tra lacrime e sorrisi la risposta è stata più che positiva.

Lucas Peracchi, in ginocchio, fa la proposta a Mercedes in diretta a Domenica Live

Barbara d’Urso versione cupido

Barbara d’Urso ha ironizzato sulla vicenda: “Io gliel’ho detto, alemeno potevi venire con un anello, ma lui mi ha detto che è roba da giovani“.