Da molte settimane si parla di una “separazione” tra la regina Elisabetta e il principe Filippo. I 2 reali inglesi vivono infatti lontani uno dall’altra, lei a Londra e lui in campagna, per diversi motivi che secondo le fonti interne a palazzo non sarebbero però personali. La coppia si parlerebbe solamente una volta al giorno per telefono.

La regina Elisabetta è lontana dal marito

Nell’estate del 2017 il principe Filippo ha annunciato di ritirarsi ufficialmente da tutti gli impegni di corte. Da quel momento si sono rincorse voci sempre più insistenti sul suo stato di salute oppure sugli impegni “da reale” sempre più difficili da dover sostenere ad una certa età.

In effetti il marito della regina Elisabetta ha già compiuto 98 anni. Ma ciò che ha colpito maggiormente l’opinione pubblica inglese è che la coppia reale vivesse separata: infatti secondo le indiscrezioni che vengono da palazzo il principe Filippo trascorrerebbe le sue giornate nella tenuta reale di Sandringham nel Norfolk, in un luogo tranquillo e appartato, immerso nel verde, lontano dallo stress e dal via vai di Buckingham Palace.

Una crisi matrimoniale o una formalità?

La separazione non sarebbe però dovuta a motivi di natura personale, ma solamente per garantire al principe una vecchiaia più serena. Dal canto suo la sovrana inglese è infatti costretta a restare a Londra per adempiere agli impegni della Corona e quindi a non poter seguire suo marito e allontanarsi dalla capitale inglese.

Secondo sempre i ben informati di palazzo, Elisabetta e Filippo non si vedrebbero ormai da alcuni mesi in seguito al ritiro del principe e si sarebbero incontrati solo in occasioni istituzionali o di lavoro.

A smentire le voci di una presunta crisi è il fatto che la stessa regina voglia sentire tutti i giorni via telefonica il marito per accertarsi delle sue condizioni di salute.

Il prossimo ricongiungimento è previsto in occasione del Natale in compagnia del resto della famiglia reale: insieme a loro ci saranno infatti anche Carlo e Camilla, il principe William con Kate e i loro 3 figli.