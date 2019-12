Sono passati quasi 3 anni da quel 10 gennaio 2017, giorno in cui Gessica Notaro è stata sfregiata permanente con dell’acido dall’ex compagno Edson Tavares. Da allora, la ex reginetta di bellezza ha iniziato un percorso fatto di sofferenza e riscatto: ospedali, sale operatorie, tribunali, ma anche studi televisivi e copertine che hanno raccontato la sua storia ma, soprattutto lei. Una giovane donna che il pubblico ha imparato ad amare e a seguire. E lei, Gessica, ha risposto con aggiornamenti puntuali e precisi circa il suo percorso di rinascita che, in alcuni casi, è passato anche dal corpo.

Da quel viso sfigurato e da quell’occhio che, oggi, ha una nuova speranza.

Cosa succede in sala operatoria

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Gessica Notaro ha raccontato ai suoi follower i progressi medici che la attendono. Con una dovizia di particolari che rabbrividisce ma che offre il senso della misura di quanto la Notaro abbia ormai preso dimestichezza col dolore, racconta: “Sono in pre-sala operatoria, oggi non è un vero proprio intervento però è un giorno particolare, perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo, che sono state cucite in questi due anni, per vedere cosa succede all’interno dell’occhio”.

L’occhio, quindi, si aprirà dopo tanto tempo e i medici potranno capire lo stato effettivo a distanza di tempo. Un passo importante che la stessa Notaro ha celebrato come “Giorno fondamentale”. Poi, facendo intendere di come ci siano speranze per un qualche tipo di progresso ha concluso: “Non è la svolta decisiva, ma ci avviciniamo”.

Gessica Notaro toglie la benda

Per la prima volta in pubblico, la Notaro mostra ai suoi follower il suo occhio, finora sempre coperto.

La donna, negli ultimi anni, si è sempre mostrata in pubblico con una benda. Anche all’inizio del video, Gessica Notaro appare con un occhiale dalla lente decorata che, però, a conclusione del video, toglie per mostrarsi senza filtri a chi la segue. Un gesto naturale, istintivo che ha quasi il sapore della liberazione e che celebra, in qualche modo, una nuova rinascita. L’ennesima.