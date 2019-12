C’è sicuramente del risentimento nelle parole di Giovanni Ciacci che intervistato da Di lei, racconta gli ultimi retroscena sulla sua passata esperienza in quel di Detto Fatto, il programma ora nelle mani di Bianca Guaccero.

Giovanni Ciacci lapidario su Detto Fatto

“Trovo che Detto Fatto sia un programma finito e che non abbia più nulla da dire“, sono le durissime e lapidarie parole di Giovanni Ciacci su quel salotto in cui uno dei volti più famosi della televisione italiana ha trovato anche il successo di cui gode tuttora. C’è però, come dicevamo, un po’ di risentimento per come si sono interrotti i rapporti e lo si evince dalle stesse parole che Ciacci ha voluto rilasciare qualche settimana fa a Di Lei: “È un programma che ho amato tanto, ma con me non si sono comportati bene.

Io volo alto e vado avanti per il mio. Certo, ci sono volute 3 persone per sostituirmi: una al cambio look, una al gossip e una che parla di dive“.

Ciacci tesse le lodi di Barbara d’Urso: “È vita”

Sempre discorrendo a Di lei sulla sua vita e sulla sua attuale carriera, Ciacci viene incalzato a trovare un aggettivo che possa descrivere 3 donne che lo hanno fiancheggiato in questi anni: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Barbara d’Urso.

Un bel “mamma” per la Balivo, conquistatasi l’amore di Ciacci, tanto merito e lodi per la Guaccero ma l’exploit arriva parlando della d’Urso con la quale Ciacci ha stretto un fortissimo legame. “Barbara è vita“, sono le parole di Ciacci parlando di lei. “Io e lei abbiamo un rapporto d’amicizia che dura da tanti anni. E a me la televisione di Barbara d’Urso piace, perché è una rappresentazione scenica del grande teatro eduardiano, shakespeariano.

É la manifestazione massima della televisione che diventa teatro, è una visione totale delle cose“. Una pioggia di complimenti dunque per Carmelita che ha inglobato nel suo microcosmo Ciacci.