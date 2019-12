Luca Cordero di Montezemolo è stato ospite a Vieni da me dove si è raccontato a tutto tondo. L’imprenditore ha parlato anche della sua passata relazione con Edwige Fenech, che fece molto scandalo e che durò 17 anni.

Luca Cordero di Montezemolo, l’amore criticato con la Fenech

Luca Cordero di Montezemolo è stato intervistato da Caterina Balivo durante Vieni da me, dove ha fatto delle rivelazioni molto importanti, condite da commozione. L’imprenditore e dirigente d’azienda ha raccontato della sua storia con Edwige Fenech, incontrata alla fine degli anni ’80 e di cui rimase stregato.

Ecco le sue parole: “Diciassette anni della mia vita, mi commuovo se ci ripenso perché è stata una donna molto importante della mia vita ed è una bellissima persona”. Il loro legame, all’epoca, fece molto scalpore ed attirò sulla Fenech delle critiche feroci. Infatti, venne accusata di essere una raccomandata. Per molti, la diva era riuscita ad arrivare in televisione solo grazie alla frequentazione col potente uomo d’affari ma Cordero di Montezemolo afferma come quelle fossero solo gelosie ed invidie.

“Quando conduceva Domenica in entrava nella casa di tutti.

Ricordo i maligni: ‘Ah, è lì perché è la compagna di Montezemolo’” ha ricordato l’imprenditore. In passato, lui stesso fu tacciato anche di essere un uomo poco serio perché stava con un’attrice.

Le donne di Luca Cordero di Montezemolo

Luca Cordero di Montezemolo è stato sposato la prima volta nel 1975 con la regista Sandra Monteleoni, che l’ha reso padre del primogenito Matteo. Pochi anni dopo, la Sacra Rota ha annullato quel legame e l’imprenditore si è legato a Barbara Parodi Delfino, madre della figlia Clementina. In seguito, l’ex patron della Ferrari è stato sposato per 18 anni con Ludovica Andreoni, dalla quale ha avuto altri 3 figli.

Per ora, non si conoscono altre relazioni dell’uomo d’affari.

Nel salotto di Vieni da me, Montezemolo ha ricordato anche Schumacher, di cui in passato ha sempre fornito notizie sulla salute. Inoltre ha detto qualcosa di sibillino, facendo intendere di non avere una storia. Infatti, ha dichiarato: “Ancora oggi la Ferrari è la cosa più importante della mia vita dopo la mia famiglia, malgrado nel frattempo siano avvenute tante cose”.

