Il New York Times ha riportato in questi giorni la commovente storia d’amore di David Wisnia e Helen Spitzer, 2 ragazzi ebrei che si sono innamorati all’interno del campo di Auschwitz.

La coppia si è rincontrata a distanza di 72 anni a New York, poco prima della morte di Helen. L’uomo ha voluto raccontare la loro storia alla testata newyorkese.

Un amore nato nel campo di sterminio

David Wisnia è un ragazzo ebreo di 17 anni quando arriva nel campo di Auschwitz nel dicembre del 1942 dopo che la sua famiglia è stata uccisa dalle SS.

Il giovane venne inizialmente assegnato a rimuovere i corpi, ma le guardie tedesche si accorsero del suo talento come cantante e questo gli permise un trattamento di riguardo.

Helen Spitzer era invece una 25enne di Bratislava che nel campo svolgeva lavori d’ufficio. Il quotidiano newyorkese li definisce dei giovani privilegiati all’interno di Auschwitz. Proprio per le loro posizioni di favore, i 2 hanno più tempo libero, durante il quale si incontrano e si innamorano nonostante la situazione non sia delle più favorevoli per la nascita di una storia d’amore.

La separazione e il ricongiungimento dopo 72 anni

I 2 riescono a resistere fino all’arrivo degli americani e alla liberazione, ma il destino li separa. David raggiunge le sorelle di sua madre negli Stati Uniti mentre Helen Spitzer e suo marito Erwin Tichauer trascorsero la maggior parte della loro vita a lavorare per cause umanitarie e infine si stabilirono a New York. Anche David si sposò e si trasferì con la sua famiglia in Pennsylvania.

L’uomo non perse però le speranze e riuscì a contattare la ragazza di cui si era innamorato nel campo di concentramento.

Nel 2016, a distanza di 72 anni dal loro ultimo incontro, David ed Helen si rincontrano dopo un lungo viaggio dell’uomo fino a New York mentre lei è costretta in un letto d’ospedale. Helen è morta l’anno scorso all’età di 100 anni e uno dei suoi ultimi desideri, una volta ritrovato David, è stato risentirlo cantare.