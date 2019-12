Pensare a Gigi Marzullo come a un individuo scorporato dalle sue domande, lontano dalla sua camicia a righe e con una vita privata fatta di affermazioni esclamative e abiti borghesi è faticoso. Eppure, Marzullo avrà un pigiama, un abito della domenica, delle conversazioni senza domande esistenziali e persino una donna al suo fianco ad ascoltarle. Parliamo di Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo fresca di matrimonio.

Chi è la moglie di Marzullo

Della donna che ha rubato il cuore all’uomo della buonanotte (amici della notte) si sa ben poco. Riservata, lontana dai riflettori dello show business, Antonella De Iuliis è una dirigente d’azienda con una laurea in filosofia (titolo di studio, questo, che ci da la misura di quanta affinità possa esserci nella coppia).

La De Iuliis dirige la società Sviluppo Italia, è forte, indipendente e rassicurante. Questo, almeno, è quello che traspare dalle parole che Marzullo le dedica: “Antonella mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre. Io ho sempre avuto paura di non svegliarmi più. Da quando dormo in compagnia ho meno paura”.

Antonella De Iuliis moglie di Gigi Marzullo

Il matrimonio

I due si sono sposati nel 2018, ma si conoscono da più di 20 anni. Il matrimonio, celebrato l’anno scorso, a settembre, ha visto la presenza di tanti vip come Sabrina Ferilli, Flavio Cattaneo e Adriano Galliani. “Non c’è stata una proposta di matrimonio, ma una presa d’atto. Dopo 20 anni che si sta insieme ci si guarda negli occhi e si capisce che l’ultimo pezzo della propria vita si può anche fare insieme, ben conoscendo i propri spazi” ha dichiarato Marzullo a Verissimo.

La De Iuliis, molto diversa da Marzullo per indole, caratteristiche e aspetti anagrafici, condivide con il conduttore, tra le altre cose, anche l’attenzione alla riservatezza. Difficilmente i due appariranno insieme in tv.