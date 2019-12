Nella puntata di questo pomeriggio di Vieni da me, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, ospite in studio è l’illusionista Andrew Basso. Durante una prova di magia grande spavento per la padrona di casa, che urla un “Nooo” di sgomento davanti al trucco effettivamente riuscito. La conduttrice, terrorizzata da quanto i suoi occhi hanno potuto vedere, continua ad essere la “cavia” dell’illusionista fino al momento di lanciare la pubblicità.

Andrew Basso ospite a Vieni da me

Il meraviglioso mondo della magia e dell’illusionismo entrano in scena a Vieni da me, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo.

Nella puntata di oggi pomeriggio la conduttrice ha avuto, fra i suoi ospiti, anche Andrew Basso, illusionista italiano di grande fama internazionale e protagonista del celebre show di magia The Illusionists. Nello studio del programma Basso si cimenta in un trucco di magia da lasciare attoniti, la Balivo compresa. L’esperimento prevede di trasportare alcune monete dalla mano dell’illusionista a quella della conduttrice senza alcun tipo di contatto.

Grande spavento per Caterina Balivo

L’effetto del trucco è davvero sconvolgente, tant’è che la stessa Caterina Balivo lancia un grido di terrore nel momento in cui percepisce che nella sua mano è comparsa una moneta, che prima non c’era.

Terrorizzata da quanto percepito, la conduttrice cerca poi di spiegare al suo pubblico quanto ha appena vissuto: “È una sensazione terribile perché tu sei lì e senti che cade la moneta“. Il gioco di prestigio, abilmente orchestrato da Andrew Basso, prosegue fino a quando la padrona di casa non gli fa una richiesta: “Ti prego, puoi venire a casa mia a farlo a mio figlio perché lui dice sempre che c’è il trucco“.

L’illusionista ha accettato la richiesta, prima che la Balivo lanciasse la pubblicità per riprendersi dal grande spavento vissuto.