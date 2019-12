Momenti di grande concitazione a Pomeriggio cinque dove, nella puntata di oggi, sono volate parole pesanti fra gli ospiti in studio. Protagonisti del diverbio sono Patrizia De Blanck e Orlando Puoti, il principe azzurro del game show condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro. La nobildonna esagera con le parole a tal punto che Barbara D’Urso è costretta ad intervenire e, furiosa, la ammonisce.

Dibattito sulla castità a Pomeriggio cinque

A Pomeriggio 5, nella puntata di questo pomeriggio, uno dei temi caldi è quello sulla castità. Gli ospiti, nello studio di Barbara D’Urso, sono protagonisti di un dibattito che riguarda la loro scelta di essere casti e i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione.

Una su tutte Patrizia De Blanck, che rivela di essere costretta a vivere in castità forzata a causa del problema alla prostata che affligge il suo compagno. Ma dopo questa rivelazione, la celebre nobildonna diventa protagonista di una furibonda litigata con un altro ospite in studio: Orlando Puoti, che nel game show di Paolo Bonolis Avanti un altro interpreta il personaggio del principe azzurro.

Barbara D’Urso furiosa contro Patrizia De Blanck

Orlando Puoti, presentatosi nello studio di Barbara D’Urso vestito da principe azzurro, rivela di avere 40 anni e di essere ancora vergine.

Una dichiarazione che ha prontamente scatenato l’ira di Patrizia De Blanck: “Se vai in giro vestito così! Come fai ad essere vergine a 40 anni? Quando ti sentirai pronto a 100 anni come farai a trom****?“. La replica di Puoti non si è fatta attendere: “Non puoi giudicare la personalità e la verginità di una persona“. Anche Barbara D’Urso, infuriata per le provocazioni della nobildonna nei confronti del “principe azzurro”, si scaglia contro di lei: “Io proteggo Orlando.

Lui va in giro vestito così, è il suo ruolo in un programma. È stato gentile a vestirsi così anche per noi. Non mi piace che tratti male un mio ospite“.