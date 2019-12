Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Vittoria Belvedere si è lasciata andare a diverse confessioni ne le domande al buio. L’attriceha ricordato il grande spavento legato alla malattia della tiroide, quella volta in cui ha subito avance inappropriate da due produttori e quella volta in cui ha dormito con Kim Rossi Stuart.

Vittoria Belvedere e Kim Rossi Stuart

L’attrice si è prestata molto alle domande al buio, il primo argomento toccato è stato quello riguardante il rapporto con i colleghi attori. In particolare se l’attrice abbia mai subito il fascino di qualche collega; dopo aver negato spiegando che comunque il suo lavoro le impedisce di farlo, Vittoria Belvedere ha ricordato un aneddoto che vede protagonista Kim Rossi Stuart.

I due avevano appena recitato insieme in un film, dopo le riprese lui ha perso il padre mentre lei era reduce da una brutta rottura.

Così Kim Rossi Stuart le ha proposto un viaggio in Turchia, i due sono partiti e una sera si sono trovati a dover condividere la stanza e… il letto. L’attrice però spegne subito i sogni dei presenti in studio: “Dormimmo nello stesso letto… io da una parte e lui dall’altra.

Se tornassi indietro probabilmente un pensierino lo farei”.

Il problema alla tiroide

L’attrice ha ricordato uno dei momenti più difficili della sua vita, ovvero quando si è ammalata di tiroide. Un problema che hanno spinto i medici a sconsigliarle una gravidanza perché avrebbe potuto aggravare la situazione. Vittoria Belvedere è però rimasta incinta della sua secondogenita, un giorno, mentre era sul set, la tiroide si è gonfiata al punto da rendere impossibile la distinzione tra collo e volto per poi scoppiare.

L’attrice ha raccontato che poi si è sottoposta anche radioterapia, un momento difficile in cui ha anche avuto problemi di perdita di capelli. Alla fine però tutto è andato per il meglio ed è arrivato anche un altro bambino.

Una carriera iniziata a 18 anni

Vittoria Belvedere ha ripercorso poi molti momenti della sua carriera e le è stato chiesto se avesse mai ricevuto una proposta indecente o avance inappropriate. La sua risposta è stata affermativa e ha ricordato ben due aneddoti di due esperienze avute con due produttori cinematografici.

Nel primo caso, racconta di quanto fosse giovane e ingenua ma di aver comunque fiutato il pericolo ed essere scappata dall’altra parte.

“Mi dissero guarda, se vuoi far carriera qui funziona così, ti devi scafare, puoi avere la tua vita, la tua famiglia a Milano, poi quando vieni qua (a Roma) e ti serve qualcosa…” L’attrice ha ricordato anche di come quel produttore le aveva fatto l’elenco di tutte le attrici che avevano accettato l’offerta. “L’altro invece mi saltò addosso e li me la sono vista brutta”, la Belvedere ha poi raccontato di aver reagito e in tutta risposta il produttore ha detto: “Scusami sono inciampato”. I due hanno lavorato insieme anni dopo ignorando quanto accaduto.