Una clamorosa squalifica dopo un altrettanto clamoroso gesto nella casa del Grande Fratello 9, poi l’odissea della depressione e un TSO. Paolo Mari, ex concorrente del reality, scatenò il caos con una sfuriata impressa nella storia del format e oggi, a distanza di 10 anni da quei fatti, ha raccontato cosa è successo veramente.

Il ritorno di Paolo Mari in tv

Paolo Mari è l’ex concorrente del Grande Fratello passato alle cronache per essersi denudato davanti ai coinquilini e alle telecamere del format. Un gesto eclatante, condito da toni di sfida e insulti, che gli costò una clamorosa squalifica.

A 10 anni dall’accaduto, nel salotto di Live – Non è la d’Urso, ha rivelato i contorni esatti di quello che, finora, era rimasto impresso come un isolato gesto di rabbia a tinte trash.

“Ho avuto un periodo di forte depressione – ha dichiarato alla conduttrice –, avevo un disagio sociale che ho manifestato, purtroppo, davanti a molte persone“.

La confessione sul TSO e la rinascita

L’ex gieffino ha confessato di aver subito anche un TSO per via della sua condotta aggressiva, dovuta a problemi psichici che sarebbero emersi proprio con la forte esperienza nel reality.

“Una settimana dopo (l’espulsione dal GF, ndr) sono stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio, sono stato dichiarato aggressivo. Ero diventato violento, anche se non ho mai fatto male a nessuno se non a me stesso“.

La rinascita di Paolo Mari è passata per un lungo periodo di terapie, e ora può dirsi sereno: “Da 5 anni non prendo più psicofarmaci. Da quell’esperienza ho imparato a controllarmi, ho 3 figli, sono una persona passionale, che ama“.

Si denudò al Grande Fratello

L’episodio riportato alla mente dei telespettatori durante la puntata di Live del 17 dicembre scorso riguarda il momento in cui Paolo Mari si denudò nella casa più spiata d’Italia, scatenando un vero e proprio caso.

Un gesto improvviso che aveva spaventato gli altri concorrenti, incorniciato da urla e insulti all’indirizzo di alcuni di loro. “Mi cambio qua perché ho voglia di cambiarmi qua. Ok?! Allora mi cambio qua perché qua ognuno fa quello che vuole – aveva esordito in un moto di rabbia incontrollabile –. Posso girar nudo per la casa, adesso vado a farmi un giro in giardino perché tanto se voglio posso fare quello che voglio – diceva mentre camminava nudo per le stanze della casa –.

Visto come sono spariti? Sappiate tutti che stasera forse cag***ò nel letto di qualcuno perché mi va di cag**e nel letto di qualcuno, ok?! E siccome ho voglia di urlare, non me ne frega un c***o se dà fastidio, perché ho voglia di urlare adesso, str***i“.