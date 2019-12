Anche i gabbiani invecchiano? O meglio, nemmeno i gabbiani invecchiano? Bisognerebbe chiederlo a Giorgio Manetti, uno dei personaggi di spicco di Uomini e Donne e che ora latita dal salotto di Maria De Filippi da un bel po’. Eppure su Instagram il bel toscano che fece perdere la testa a Gemma Galgani, non latita affatto e uno dei suoi ultimi scatti “vintage” ha fatto letteralmente incetta di like.

Giorgio Manetti, lo scatto pescato dal passato

“Momento nuoto a Polo beach, vicino a Lahaina, Maui, Hawaii nel 1984… bellissimi ricordi” sono le parole di Giorgio Manetti apparse su Instagram qualche tempo fa in una didascalia.

Uno scatto che certo non è sfuggito all’attento pubblico che da quando lo ha visto passeggiare in quel di Uomini e Donne, non l’ha mai abbandonato.

Pioggia di elogi per l’ex di Uomini e Donne

E proprio così il grande pubblico di Maria De Filippi continua a seguirlo sui social nonostante da tanto tempo ormai il bel “gabbiano” del dating show non si faccia più vedere in quel di Uomini e Donne. Certo ha lasciato di stucco molti lo scatto che Manetti ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram, una fotografia pescata dal passato, dal 1984.

Tantissime e tantissimi hanno voluto infatti esprimere i propri complimenti all’ex di Uomini e Donne nei commenti, riempiendo la sua homepage di elogi. Si va dal più classico “Sei bello” ai complimenti più articolati come “Un bellissimo ragazzo allora come lo sei sempre anche ora“. E ancora “Bello come adesso“; “Sei ancora un bellissimo uomo“. Insomma, nonostante il colore dei capelli sia sbiadito col tempo e il fisico abbia leggermente risentito dello scorrere del tempo, ieri come oggi, il bel Manetti rimane uno degli uomini più apprezzati del Trono Over di Maria De Filippi.