La storia di Rolf Rhodes, soprannominato Mister Fortuna, sta facendo il giro del mondo. Il suo soprannome gli cade a pennello, visto che nel maggio scorso aveva vinto 1 milione di dollari alla lotteria, grazie ad un biglietto comprato presso una stazione di servizio nel Massachusetts, ed ora, a distanza di pochi mesi, la storia si ripete.

Una doppia vittoria da guinness dei primati

La fortuna a volte ci vede benissimo e capita che, al verificarsi di determinate vicende, il detto “la fortuna è cieca” rivela la sua infondatezza. A Rolf vincere alla lotteria per ben 2 volte nel giro di pochi mesi, oltre a portargli un considerevole guadagno, gli ha anche permesso di entrare nel guinnes dei primati.



A seguito di questa seconda vincita, l’uomo ha rivelato per i più curiosi e per tutti coloro che volessero tentare la fortuna, che il biglietto fortunato lo ha acquistato in una stazione di servizio a 50 chilometri da Boston.

Mister Fortuna vince una somma ancora più elevata

Le possibilità di essere estratto erano davvero ridotte: si trattava di circa una possibilità su 1,6 milioni. Ma la fortuna ha baciato di nuovo Rhodes.

Lo statunitense questa volta ha intascato una cifra superiore a quella del maggio scorso, in quanto la volta precedente si era portato a casa un montepremi pari a 650mila dollari. Questa volta però, stando a quanto rivelano i media statunitensi, Mister Fortuna, a differenza della volta precedente, invece di incassare il montepremi e portare a casa l’intera somma in un unico momento, Rolf Rhodes avrebbe deciso di accettare il pagamento di 1 milione in 20 anni.

Anche altre volte la fortuna ci ha visto benissimo

Quello di Rolf Rhodes è un caso più unico che raro, ma si sono verificate anche in altre occasioni vicende simili.

Un caso analogo si era verificato lo scorso anno a Sydney. Anche in quell’occasione il vincitore era stato baciato dalla fortuna per ben 2 volte, ma la vicenda era stata ancora più incredibile perché il tutto si era verificato nella stessa settimana. Nell’arco di pochi giorni la vita del vincitore era quindi cambiata considerevolmente, in quanto, da un giorno all’altro, era diventato un multimilionario.