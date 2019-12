Poco avvezzi a mostare il proprio amore in pubblico o sui social, Fiorella Mannoia e il fidanzato Carlo Di Francesco questa volta hanno fatto un’eccezione. La coppia, mentre era in viaggio in treno per Zurigo, ha postato una foto sul profilo Instagram della cantante. Inevitabile la pioggia di like e di commenti dei followers.

Scatto di coppia sul treno per Zurigo

Fiorella Mannoia ha trovato la vera felicità in un uomo che, nonostante i 26 anni di differenza, ha saputo trasmetterle gioia, passione e amore. La complicità e il feeling che caratterizzano questo bellissimo rapporto sono evidenti in una foto che la cantante ha postato sul suo profilo Instagram.

La coppia, nella foto, è in viaggio su un treno per Zurigo, dove la cantante si sarebbe poi esibita mercoledì sera. La didascalia riflette lo stato d’animo della Mannoia, davvero felice al fianco del suo uomo, Carlo Di Francesco: “Posso fare una diretta?“. Un momento che l’artista ha voluto postare su Instagram per condividerlo con i suoi followers, in uno dei rari istanti in cui la coppia mostra il suo amore sui social, a testimonianza della riservatezza e dell’intimità della loro love story.

Una lunga e romantica storia d’amore

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono fidanzati ormai da moltissimi anni e il loro rapporto va oltre il lato sentimentale: l’uomo, infatti, oltre ad aver rubato il cuore della cantante è anche il suo produttore e arrangiatore. Ma è solo nel 2017 che l’interprete di Che sia benedetta ha ufficializzato la loro storia d’amore. Intervistata dal Corriere della Sera, l’artista aveva dichiarato: “Forse, ora che ci penso, gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella.

Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda“.