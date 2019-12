Dramma 10 giorni fa per Lapo Elkann a causa di un grave incidente d’auto accaduto a Tel Aviv, in Israele. Come riportato dal Corriere della Sera, il rampollo di casa Agnelli sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni.

Le condizioni di Lapo Elkann

Lapo Elkann stava tornando a Tel Aviv dopo una visita a Gerusalemme poi, intorno alle 19, l’incidente. Subito dopo il suo incidente, è stato ricoverato in codice rosso e in coma all’Assuta Hospital di Tel Aviv, dove è rimasto diversi giorni. Lapo si trova ora in una clinica svizzera e le sue condizioni sono migliorate: “Voglio ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei“, ha detto.

Le prime parole di Lapo

A riporta le parole dell’imprenditore è il Corriere della Sera: “Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato“, ha detto.