Tragedia nel Torinese: una bimba di 2 anni è morta dopo un malore all’asilo. Secondo quanto emerso, la piccola si sarebbe sentita male mentre giocava con i compagni di una scuola materna di Leini. A dare l’allarme sarebbero state alcune maestre, ma per la minore non c’è stato nulla da fare.

Malore all’asilo: muore una bimba di 2 anni

A causare il decesso di una bimba di 2 anni, dopo un malore all’asilo a Leini, in provincia di Torino, sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio forse dovuto a un episodio di epilessia.

È questa la prima ipotesi che si farebbe strada, secondo Adnkronos, tra i contorni di una tragedia ancora tutta da chiarire.

Stando alle notizie trapelate finora, la piccola si sarebbe sentita male mentre giocava all’interno della struttura per l’infanzia privata che frequentava, e che ospiterebbe minori di età compresa tra 6 mesi e 5 anni.

L’allarme delle maestre

A lanciare l’allarme ai sanitari del 118 sarebbero state alcune maestre. Giunti sul posto, i soccorritori avrebbero provveduto al trasferimento della bambina in ospedale, ma poco dopo l’accesso al Pronto soccorso la situazione sarebbe drammaticamente precipitata.

È qui che sarebbe sopraggiunto il decesso, dopo il disperato tentativo di salvarla. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbero in corso accertamenti da parte dei carabinieri per far luce sulla dinamica dell’accaduto.