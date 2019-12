Il cast del Grande Fratello Vip si sta pian piano delineando e c’è spazio anche per un giovane esponente della musica italiana: Marco Carta. O forse no. Il cantante nei giorni scorsi ha scritto su Instagram che non avrebbe preso parte al reality, rifiutano quindi questa offerta. Offerta che però nessuno ha fatto all’artista, come dichiara ironico il neo-conduttore del reality Alfonso Signorini.

Proposta a Marco Carta? “Nessuno gliel’ha mai fatta“

Nei giorni scorsi sulla sua pagina Instagram Marco Carta ha cercato di porre fine alle voci che si rincorrevano già da qualche tempo su una sua presunta partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Il cantante aveva negato di essere uno dei possibili concorrenti del reality attraverso queste parole: “Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte negli scorsi anni e anche quest’anno, ma ho sempre rifiutato“. Affermazione che non sono andate giù ad Alfonso Signorini, conduttore della prossima edizione del reality, che da Piero Chiambretti dichiara con una frecciatina ironica: “Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta, ma nessuno gliel’ha mai fatta“.

Il cast in fase di definizione

Assente Marco Carta, presenti invece Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia. Sono questi i nomi di alcuni dei nuovi concorrenti che prenderanno parte al cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ad ufficializzare la cosa lo stesso Alfono Signorini. I tre nuovi nomi si aggiungeranno così ad altri due Vip che sono stati confermati negli scorsi giorni: Pago, che ha partecipato all’edizione di Temptation Island Vip questa estate e che si è lasciato con la fidanzata Serena Enardu, e Rita Rusic attrice e produttrice cinematografica.

Le porte della celebre Casa di Cinecittà si apriranno ufficialmente l’8 gennaio, quando prenderà il via la quarta edizione del reality, questa volta targato Signorini.