Jennifer Aniston e Brad Pitt tornano insieme in occasione del Natale e per molti, si tratta di un evento non da poco. La notizia di un possibile ritorno di fiamma tra i 2 ex coniugi sta facendo molto parlare i giornali: chi non vorrebbe rivedere insieme la mitica coppia che ha infiammato gli anni ’90?

Una festa natalizia tra pochi amici intimi

Già da qualche tempo si vociferava di un riavvicinamento dei 2 e la prova di ciò è il fatto che Jennifer avrebbe invitato Brad nella sua villa in occasione del Natale.

Si tratterà infatti di un party con pochi amici intimi, tra i quali spuntano i nomi di Kate Hudson e Gwyneth Paltrow.

I 2 si erano rivisti già a febbraio di quest’anno in occasione del 50esimo compleanno della bella Jennifer, che ha voluto alla sua festa anche l’ex marito.

Come rivela People, però, secondo una fonte interna non ci sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma tra i 2 attori ma solo una profonda amicizia e stima reciproca.

Le difficoltà in amore dopo il divorzio

Oggi, la vita amorosa di Pitt ed Aniston sta vivendo una fase calante.

Brad Pitt aveva conosciuto Angelina Jolie sul set di Mr. & Mrs. Smith, ma dopo anni di convivenza e il matrimonio tanto atteso, anche la storia dei Brangelina è giunta ad una fine nel 2016. Di questa relazione con la bella attrice a Brad rimangono solo i numerosi figli, ben 6 di cui 3 adottati.

Anche Jennifer, dopo il matrimonio con l’attore e regista Justin Theroux e il divorzio avvenuto dopo soli 2 anni, è tornata single.

Per ora non ci sono certezze riguardo al possibile ritorno di fiamma, e, anche se i bene informati smentiscono, i diretti interessati non hanno mai rilasciato dichiarazioni.