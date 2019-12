Gli attriti che non ti aspetti – specie sotto Natale – sono quelli tra Zucchero e Lory Del Santo. Ma cosa lega il cantante rock blues e la mente che sta dietro a The Lady? Un lavoro, un favore e… Eric Clapton.

Eric Clapton tra Lory Del Santo e Zucchero

Le dichiarazioni di Lory Del Santo “contro” Zucchero sono state rilasciate qualche tempo fa nel programma radio condotto da Geppi Cucciari, Un giorno da pecora. A distanza di parecchi mesi da quell’intervista su Rai Radio1, le “accuse” della showgirl hanno trovato una nuova eco grazie a Detto Fatto e, in particolare, grazie alla classifica tematica di Jonathan che ogni giorno mette in scaletta i fatti o le frasi più assurde dei vip.

La stilettata di Lory Del Santo è asciutta e va dritto al sodo: “Zucchero il cantante è un ingrato”. La Del Santo non dimentica perché i fatti che hanno creato gli attriti risalgono agli anni Sessanta ma, a quanto pare, bruciano ancora. La prima offesa tira in mezzo persino Eric Clapton. La Del Santo ricorda: “Sono stata io che ho fatto conoscere Eric Clapton a Zucchero.

Ho visto che è persino volato a Londra per incontrarlo, Eric ha anche suonato in un suo disco. Se Zucchero mi ha ringraziato per averglielo fatto conoscere? Non esattamente, lo ha conosciuto e poi arrivederci e grazie. Forse anche Zucchero è elevato e non si ricorda delle persone più in basso di lui…”.

Lory Del Santo a Storie Italiane

Le foto negate

Ma oltre alla collaborazione per cui la Del Santo non sarebbe stata ringraziata c’è di più. Il cantante si sarebbe infatti negato alla showgirl che gli chiedeva di poterlo fotografare nella sua casa di campagna.

Lory Del Santo – tra le sue mille vite – può infatti annoverare anche quella di fotografa per un noto giornale. I due concordarono un appuntamento, ma Zucchero non si presentò. “Una volta a Zucchero avevo chiesto un piccolo favore” ha ricordato Lory. “All’epoca ero fotografa per una rivista e stavo andando nella sua casa di campagna per fargli due foto. Mentre guidavo mi ha fatto chiamare da qualcuno per dirmi che aveva cambiato idea. Io ero già a metà strada, e sono andata lo stesso.

Le foto gliele ho fatte perché mi sono impuntata”. Ma non è la prima volta che Zucchero riceve le aspre critiche di una donna dello spettacolo. Solo l’anno scorso, per Eleonora Giorgi era semplicemente “uno zozzone”…