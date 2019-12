Scenari apocalittici sono quelli che arrivano dall’Australia. L’intero territorio è in fiamme e continua a bruciare ininterrottamente da settembre, complici le temperature alte, che superano i 40 gradi e i venti forti.

La zona più colpita è quella della regione del Nuovo Galles del sud è da lì che arrivano le immagini più scioccanti. I vigili del fuoco e i volontari dediti alo spegnimento delle fiamme sono allo stremo.

Since this has done numbers I want to say that Australia is literally burning and the prime minister is on holiday. Please consider donating to the New South Wales rural fire service who are doing all they can to contain this disaster https://t.co/qRWnEqvVCm pic.twitter.com/oNsDHgrQCM