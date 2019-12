Il mercatino di Natale di Breitscheidplatz, nel centrale quartiere di Charlottenburg a Berlino, è stato evacuato dalla polizia per dei pacchi sospetti. Lo stesso mercatino è stato l’obiettivo dell’attentato del 2016 in cui morirono 12 persone per un tir lanciato sulla folla da Anis Amri. L’uomo, di origine tunisina, è poi morto in uno scontro a fuoco in Italia, dove era scappato.

Perquisito il mercatino di Natale evacuato

Aggiornamento – La polizia ha fatto sapere tramite Twitter che ha effettuato controlli su due persone che agivano in modo sospetto a Breitscheidplatz.

Le forze dell’ordine hanno perlustrato il mercatino e non sarebbe stato rinvenuto alcun oggetto pericoloso. Le misure di sicurezza in loco sarebbero terminate. Alcune fonti stampa riportano dell’arrestato di due siriani, ma Deutsche Welle cita un portavoce della polizia che ha confermato che non sarebbero state effettuato misure detentive.

Unsere polizeilichen Maßnahmen rund um den #Breitscheidplatz sind beendet. Ein gefährlicher Gegenstand wurde nicht gefunden. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

Berlino, paura al mercatino di Natale: evacuato dalla polizia

“Tutti i visitatori hanno lasciato il mercatino di Natale con calma e prudenza“, si legge sulla pagina Twitter delle forze dell’ordine. Secondo il Berlin Morgenpost, ci sarebbero due uomini arrestati che avrebbero posizionato degli oggetti pericolosi nel mercatino.

Durante la stessa operazione è stato interrotto un concerto nella chiesa Kaiser Wilhelm, uno dei luoghi turistici più famosi nella parte ovest della capitale tedesca.

Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. #Danke

Unsere Kolleg. beginnen nun mit der Absuche auf dem #Breitscheidplatz und in der #Gedächtniskirche. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 21, 2019

