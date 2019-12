Niente di ufficiale, ma la voce comincia a girare di sito in sito. Stando alle indiscrezioni pare che con il 2020 Bianca Guaccero si prepari a tornare in prima serata.

L’esperimento di Una Storia Da Cantare deve essere andato così bene, da convincere i vertici di Viale Mazzini a fare della Guacero la nuova reginetta del sabato sera di Rai 1.

Da Detto Fatto al Prime Time

Deve averle portato proprio fortuna l’eredità di Caterina Balivo. Sono due anni ormai che Bianca Guaccero conduce nella fascia pomeridiana il programma Detto Fatto, condotto da sempre dalla Balivo, oggi alla conduzione di Vieni da Me, talk-show quotidiano di Rai 1.

Come la Balivo è stata promossa al primo canale, anche la Guaccero ha avuto, in breve tempo, la sua soddisfazione, passando in prima serata nel sabato sera di Rai 1. Lo scorso mese, insieme ad Enrico Ruggeri, la Guaccera è stata al timone del format Una Storia Da Cantare, format che nonostante abbia spaccato la critica, ha comunque ottenuto ottimi ascolti, con il 18,82% di share.

Nuovi programmi per Bianca Guaccero

Il successo è stato così grande che la Rai sembra pronta a scommettere di nuovo su di lei.

O almeno così pare. A lanciare l’indiscrezione sarebbe stato Dagospia, secondo cui il 2020 potrebbe riservare alla Guaccero un nuovo spazio in prima serata.

Cosa bolla in pentola per Bianca, però, ancora non è dato sapere. Sicuramente il successo della Guaccero è ormai conclamato. Nei suoi due anni di conduzione Detto Fatto ha registrato ascolti straordinari che le hanno fatto guadagnare la meritata promozione alla prima serata. E il suo pubblico affezionato non vede l’ora di scoprire cosa la conduttrice abbia in serbo per l’anno nuovo.