Fra gli ospiti di Verissimo di quest’oggi, nello studio di Silvia Toffanin c’è anche Aida Yespica. Per la showgirl è un periodo davvero complicato, complice il fatto che non abbia potuto rivedere il figlio Aron negli ultimi 4 mesi, sia per motivi burocratici sia per il rapporto burrascoso con l’ex Matteo Ferrari.

“Mio figlio non lo vedo da 4 mesi“

Aida Yespica ha scelto il salotto di Verissimo per raccontare il drammatico periodo che sta affrontando. Ospite di Silvia Toffanin, la showgirl rivela di non vedere suo figlio da 4 mesi e questo rappresenta per lei motivo di grandissima sofferenza.

Aida inizia il suo racconto a partire da alcune questioni burocratiche che le impediscono di riabbracciare il figlio Aron: “Mio figlio non lo vedo da 4 mesi, ho un problema legato alla situazione che vive il mio paese, il Venezuela. È da mesi che sto aspettando il passaporto. Ho provato per poterlo vedere, anche perché non ho il passaporto e il visto americano mi è scaduto: ma è impossibile“.

Aida Yespica: doppia truffa a Los Angeles

I problemi sono nati quando la showgirl, durante la sua permanenza in America, ha subito due gravi truffe che le hanno prosciugato tutte le risorse economiche: “Quando abitavo a Los Angeles ho investito dei soldi per un film e per una compagnia dove mi avrebbero fatto il visto: mi hanno truffata.

Il visto americano mi stava scadendo e ho lasciato mio figlio a suo papà. Mi sono spostata in Italia e ho dovuto iniziare da zero perché ero rimasta senza soldi. Mi sono resa conto che mio figlio stava andando bene a scuola a Los Angeles, andavo là e stavo là con lui e anche questo lo avevo deciso io.

Poi abbiamo deciso insieme di farlo andare a scuola là, voglio che mio figlio vada a scuola là”.

I rapporti con l’ex Matteo Ferrari

Aida Yespica dichiara che i problemi che la stanno assalendo in questo problema sono legati anche ai rapporti non proprio idilliaci con l’ex, Matteo Ferrari, padre di suo figlio: “Tutto è iniziato a febbraio quando mi è arrivato un documento che mi diceva che il padre voleva l’affidamento esclusivo di mio figlio. I rapporti con Matteo pensavo andassero bene fino a poco tempo fa, adesso nemmeno mi ha detto che veniva in Italia.

Non ha fatto niente, poteva portarmelo per potermelo godere nella settimana del suo compleanno. L’ho visto da poco ma solo per 4 ore. Non riesco a spiegarmi perché suo padre non me lo abbia lasciato. Quando gli ho chiesto se me lo poteva lasciare la sera, mi ha risposto: ‘Non chiedere extra’. Cioè sono sua madre, un po’ di cuore. Sono 2 anni che mi stressa, cerco di trovare le risposte ma non capisco. Sono sempre stata buona con lui“.

“Mio figlio lo sa quanto mi manca“

La speranza della showgirl, ora, è quella di riottenere il prima possibile il passaporto al fine di poter raggiungere più spesso l’America e riabbracciare il figlio Aron: “Quando avrò il passaporto andrò ogni mese lì a vederlo, però il fatto che adesso sia qui, perché non me lo lasci 2/3 giorni sapendo che non ho potuto godermi mio figlio per 4 mesi? Mio figlio mi dice ‘Mamma, perché non hai fatto prima il passaporto? Mamma, tu non mi vuoi vedere‘. Come puoi dirmi una cosa così. Lo sa quanto mi manca“.