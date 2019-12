Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi fin dall’età di 14 anni, ha deciso di lasciare questo ruolo e la città in cui vive per tornare in Italia ed occuparsi della mamma, malata di una forma cronica di leucemia.

Eleonora Abbagnato: “Mi preparo all’addio”

Una scelta importante per Eleonora Abbagnato. L’étoile dell’Opéra di Parigi, come rivelato a Io Donna, ha deciso di tornare a vivere in Italia, lasciando la città in cui vive e il suo lavoro per poter star vicino alla mamma, malata di leucemia. La ballerina ha dichiarato: “Mi preparo all’addio come per un matrimonio: ci saranno tutti gli amici, la famiglia, i coreografi, gli assistenti, le étoile, i miei partner.

Non vedo l’ora di ricordare insieme a loro i momenti più belli di questi 28 anni.”

Eleonora ha deciso che sarà lei a occuparsi della mamma, che è stata molto male e che deve continuare con le terapie. Quando si è ammalata, non è potuta tornare in Sicilia ma per aiutarla ma ora, dice la Abbagnato: “Tornando a Roma ci possiamo riavvicinare: è il mio dovere, adesso che i nostri ruoli si sono invertiti”.

Una personalità forte per farsi largo nella vita

Eleonora Abbagnato è sposata con Federico Balzaretti e tornerà con lui in Italia, insieme ai loro 4 figli, tra cui le prime due nate da una precedente relazione dell’uomo, molto legate ad “Ele”. La ballerina, infatti, afferma di non essersi voluta far chiamare mamma da loro ma di non aver mai fatto differenza tra Julia e Gabriel. Eleonora e Federico sono una coppia molto affiatata. In merito al marito, l’étoile ha rivelato: “È un padre e un uomo eccezionale: nonostante fosse un grande calciatore si è dedicato sempre in parallelo alle sue bambine”.

Eleonora Abbagnato, a soli 42 anni, ha fatto scelte importanti, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati. La ballerina ha rivelato di avere una personalità che dà fastidio, forte, che le è servita a farsi strada nella vita: “Ho capito che bisogna difendersi da soli, senza aspettarsi niente da nessuno”.