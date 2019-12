Appuntamento prenatalizio con Verissimo, il programma di Silvia Toffanin che intrattiene il pubblico di Canale 5 ogni sabato prossimo. Nella puntata di oggi, intervista di coppia per Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini, che per la prima volta in tv insieme racconteranno la loro storia d’amore ed i progetti per il futuro.

Federica Panicucci, la dichiarazione d’amore del fidanzato

Per la prima volta in televisione insieme, la coppia composta dalla conduttrice Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini è ospite di Verissimo nella puntata di oggi. Nel salotto di Silvia Toffanin i due raccontano la loro romantica storia d’amore in un’intervista che ha visto più volte la showgirl commuoversi, a testimonianza del forte sentimento che li lega.

Il fidanzato Marco racconta l’amore che prova per lei: “Federica è una donna unica, e il fatto che sia bellissima è evidente. Federica è una donna fuori dal comune, non è quella che si vede in televisione, è qualcosa che va conosciuto. Io non ho mai conosciuto una donna così prima di lei. Come si fa a non innamorarsene?“.

“Abbiamo costruito la nostra vita“

Anche per Federica Panicucci questa romantica storia d’amore ha portato grande serenità nella sua vita: “È stato uno tsunami nella mia vita, abbiamo radicalmente cambiato le nostre vite per stare insieme.

Ci siamo conosciuti perché Melissa Satta ci ha messi in contatto. Guardavo su Twitter alcune t-shirt che aveva postato, le chiesi chi gliele avesse date e lei mi diede il suo contatto. Poi lui me le ha mandate, io gli ho scritto per ringraziarlo. Da lì ci siamo conosciuti ed ho scoperto un uomo incredibile. All’inizio non è stato tutto facile, doveva abituarsi ad una vita diversa, quindi è stato un costruire insieme.

Tassello dopo tassello, abbiamo costruito la nostra vita. Ci conosciamo profondamente, ci confrontiamo quotidianamente ed è una vita che forse io ricordo di non avere mai avuto. Lui è il mio tutto oggi“.

Marco Bacini e i figli di Federica

Momento di commozione per Federica Panicucci quando Silvia Toffanin ha chiesto a Marco Bacini se fosse riuscito in tempo a conoscere Edoardo, il papà della conduttrice di Mattino cinque. La Panicucci racconta che il fidanzato fece una bellissima impressione al padre: “Lui lo aveva già capito.

Mi disse che non mi vedeva così serena da tanto tempo e che era la persona giusta per me“. E sul rapporto fra i suoi figli ed il compagno, la conduttrice dichiara serena: “Marco riesce ad entrare in sintonia con i miei figli giocando e toccando i tasti giusti, e gli vogliono molto bene. Talmente bene che il sabato sera lui e mio figlio giocano alla Play-Station tutta la sera. Io glielo dico sempre, è stato veramente bravissimo“.

Matrimonio sì, matrimonio no

Sulle recenti voci che vorrebbero Federica Panicucci e Marco Bacini all’altare il prossimo anno, la conduttrice prova, con grande ironia, a fare il punto sulla situazione: “Non ci siamo ancora sposati. Io in ginocchio non ho visto ancora nessuno. Quando succederà, verrò a dirtelo“. Nessun matrimonio, quindi, è stato ancora celebrato, ma potrebbe capitare prima di quanto si possa pensare. La Panicucci fa poi una promessa: “A noi fa pacere che ci sia tutto questo gran parlare intorno perché significa che ci percepiscono come coppia innamorata. E come coppia innamorata a noi farebbe piacere, e quando succederà verremo a dirtelo“.