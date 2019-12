La quarta edizione del Grande Fratello Vip, che comincerà a gennaio, avrà come opinionisti due nuovi nomi per la tradizione del reality: Pupo e Wanda Nara. Il cantante e la moglie del calciatore Mauro Icardi, intervistati da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, raccontano la loro emozione per questa nuova sfida professionale.

I nuovi opinionisti del GF Vip: Pupo e Wanda Nara

Importanti cambiamenti in vista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà su Canale 5 da gennaio. Oltre alla novità della scelta della conduzione, che quest’anno è ricaduta su Alfosno Signorini, anche gli opinionisti cambieranno.

Saranno infatti Pupo e Wanda Nara, coppia inedita in tv, ad affiancare il giornalista nello studio del reality per dire la loro e commentare le dinamiche che si svilupperanno all’interno della Casa di Cinecittà. Il cantante racconta come ha conosciuto Wanda Nara: “Ci siamo conosciuti ad una cena e ci siamo subito stati simpatici. Lei è molto bella e giovane, conosceva alcune mie canzoni in spagnolo. Lei è migliore di quello che alcuni pensano“. Poi con grande ironia dichiara: “Preferisco lei a Icardi, pur essendo un bell’uomo.

La preferisco perché è una donna che lo rappresenta al meglio. Darà volentieri il mio contributo affinché l’Italia conosca questa donna“.

La vita indaffarata di Wanda Nara

Per Wanda Nara è in arrivo dunque un nuovo impegno professionale in uno dei reality più amati d’Italia. La vita della showgirl argentina passa in questo momento anche per Parigi, dove gioca il marito calciatore Mauro Icardi. Per conciliare impegni lavorativi e familiari Wanda racconta: “Faccio avanti e indietro da Parigi. Io come mamma ho dovuto accontentare tutta la mia famiglia.

Il più grande voleva restare qua per i suoi compagni e le piccole volevano restare qua per le maestre e la scuola. Voglio pensare anche un po’ a me e a questa esperienza al Grande Fratello Vip“.

Pupo rivela: “Alla Fattoria mi proposero soldi, ma non volevo“

Nella carriera di Pupo non va annoverata nessuna partecipazione ai reality. Il cantante giustifica questa scelta: “Non ho mai accettato reality perché non trovavo nulla di interessante per me in quel momento. Tu un ruolo lo accetti quando pensi che sia importante per la tua carriera, la tua popolarità o anche per il denaro.

Io non mi sono mai trovato in questa situazione. Io non ho mai visto una puntata del Grande Fratello in vita mia, per cui oggi è ancora più interessante. Quando condussi dall’esterno la Fattoria mi proposero soldi per fare il concorrente. Io invece proposi di fare il co-conduttore perché non volevo soldi“.

Pupo, la moglie e la compagna

Inevitabile, poi, un riferimento alla vita sentimentale di Pupo, che ha al suo fianco una moglie e anche una compagna. Wanda Nara, in studio, scopre per la prima volta questa situazione e rimane spiazzata. Il dialogo fra i due futuri opinionisti del Grande Fratello Vip entra nei meandri di questa duplice relazione di Pupo con due donne, una relazione sulla quale il cantante fa ironia: “Al pranzo di Natale saremo in 25 anni. Seduta al mio fianco avrò da una parte la mia compagna e dall’altra mia moglie“. La showgirl argentina esclama meravigliata: “Molto moderno!“. E Pupo, con grande sarcasmo, risponde: “Molto moderno e molto costoso!“.