Sono ore di apprensione e preoccupazione per un papà di Brescia, sua figlia 16enne Nadia è scomparsa da giovedì. Le ricerche continuano instancabili ma della giovane sembrano non esserci tracce.

Nadia, scomparsa a 16 anni

A dare l’annuncio della scomparsa di Nadia Bacchetti è stato il padre che continua a condividere appelli struggenti e foto della giovane.

Nadia ha 16 anni, al momento della scomparsa indossava un cappotto North Sails o Napajiri di colore giallo e nero, ha occhi e capelli castani; a volte può indossare occhiali o piercing al naso, come si vede dalle foto divulgate dal padre.

L’ultima volta è stata vista nella zona del centro commerciale Freccia Rossa di Brescia.

Non si hanno più notizie da giovedì

Nadia Bacchetti risulta scomparsa dalle 8 di giovedì; la giovane è uscita dalla casa famiglia in cui risiede per andare a scuola, ma lì non ci è mai arrivata. Il sospetto del padre è che possa essersi trattato di un allontanamento volontario, non è la prima volta che la giovane scompare ma solitamente torna in un paio di giorni.

Questa volta la preoccupazione è più alta anche perché il telefono della giovane è irrintracciabile.

Il sospetto del papà è che Nadia possa essersi allontanato con un ragazzo più grande, ma non c’è ancora nulla di certo se non la scomparsa.

Le ricerche sono estese in tutta la zona di Valle Sabbia, gli inquirenti hanno raccolto tutte le testimonianze, compresa quella dell’ultima persona che l’ha vista, ovvero una sua amica con cui era uscita per andare a scuola.

Gli appelli disperati del papà

“Dove sei amore mio?” scrive su Facebook Fabi Bacchetti, papà della 16enne.

È lui che costantemente rende noti aggiornamenti sulla situazione della figlia, continuando a condividere appelli disperati: “Aiutatemi è scomparsa mia figlia” scrive in un altro post.

“Il lavoro più difficile in assoluto?il genitore..amate vostro padre vostra madre, godeteveli ogni giorno, io da stasera sto perdendo anni di vita, che m**** di giorno. (…) Quanto sale la paura, mi sento piccolo e pauroso”.