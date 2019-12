In studio a Domenica In da Mara Venier sono ospiti Bruno Vespa e il figlio Federico. Il giornalista e conduttore di Porta a porta si concede ad un’intervista alla padrona di casa con a fianco il figlio: entrambi presenteranno il loro ultimo libro e affronteranno tematiche importanti quali la depressione che coinvolse il ragazzo.

“Mi sentivo meno competitivo degli altri“

Bruno e Federico Vespa si concedono ad un’intervista padre e figlio alla conduttrice di Domenica In Mara Venier. Entrambi, nello studio del programma di Rai 1, presentano i loro rispettivi ultimi libri ed affrontano tematiche importanti.

A cominciare dalle sofferenze patite da Federico da ragazzo, quando ha sofferto di solitudine sino a cadere nel tragico tunnel della depressione. Il ragazzo ricorda così quel periodo buio: “Intorno ai 13/14 anni ero un ragazzo debole, mi vedevo ultimo, brutto. Non uscivo mai, ero sempre a casa. Pian piano l’insicurezza di essere inferiore agli altri era sempre più dominante. Mia mamma ha cominciato a coinvolgermi, uscivo con lei ed ho iniziato a mettere la testa fuori in un periodo in cui mi sentivo meno competitivo degli altri“.

La depressione di Federico

Le insicurezze hanno presto lasciato spazio al mostro della depressione, come racconta Federico: “La depressione è qualcosa che ho affrontato per alcuni anni, un percorso che avrei preferito evitare“. Anche papà Bruno vuole spendere qualche parole per ricordare quel difficile periodo: “Non immaginavo una sofferenza così forte per alcuni anni, Federico era un ragazzo controcorrente“. Sulla depressione che ha colpito il figlio, il giornalista rivela: “Percepivo tutto questo in parte. I veri depressi sanno che non si alzano da letto. Lui ha avuto una forma leggera di depressione“.

