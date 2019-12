Due dei principali esponenti della canzone napoletana sono ospiti quest’oggi a Domenica In, nell’ultimo appuntamento con il contenitore domenicale di Rai 1 prima di Natale. Da Mara Venier si raccontano in un’intervista a due Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo. I due artisti parleranno del loro successo e affronteranno il discusso argomento legato ai litigi di questa estate, che gli hanno costretti a rinviare un concerto.

I litigi estivi e la riappacificazione

Ospiti di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi due artisti che hanno portato alla ribalta la canzone napoletana in tutta Italia.

Stiamo parlando di Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, quest’ultimo reduce dal successo di 20 anni che siamo italiani, il programma Rai che ha condotto al fianco di Vanessa Incontrada. I due esponenti della musica napoletana raccontano nel salotto di Mara il loro successo e, inevitabile, alcune domande di questa intervista ricadono sulla litigata che li ha coinvolti questa estate. I due artisti hanno annullato un concerto previsto per l’estate a causa di alcuni diverbi ed incomprensioni che hanno reso impossibile esibirsi insieme sullo stesso palco. Le ragioni della litigata erano state successivamente spiegate in un video su Instagram, dove Nino e Gigi si sono scusati con il pubblico per l’inconveniente.

Gigi D’Alessio: “Come fai a non voler bene a Nino?“

A Domenica In è Gigi D’Alessio a riaffrontare l’argomento, spiegando che alla fine il loro riavvicinamento ha spinto intere famiglie alla riappacificazione: “Siamo due primedonne in senso artistico. Ci siamo incontrati e ci siamo detti che abbiamo fatto fare pace ad intere generazioni, perché in tutte le famiglie c’era la parte dangeliana e la parte dalessiana. Grazie a questi spettacoli siamo riusciti a riunire 4 generazioni.

Grazie a questo siamo riusciti a far riappacificare le persone. Ho detto a Nino: ‘Stiamo buttando tutto all’aria per una serie di discussioni‘. Ma poi alla fine come fai a non voler bene a Nino? Abbiamo fatto la stessa gavetta, abbiamo mangiato la stessa polvere“.