Una Belen un po’ diversa dal solito è quella apparsa a Che Tempo che fa ieri sera. Per la conduttrice argentina si tratta della seconda ospitata nel programma di Fabio Fazio, ed avviene a distanza di molti anni dalla prima.

Durante la chiacchierata, che si è conclusa con un divertentissimo siparietto con Luciana Littizetto, son emersi molti dettagli sulla calientissima Belen che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Una carriera da “comica”

Belen femme fatale? Sì, ma non sempre: è proprio la Rodriguez a smentire un po’ la sua stesa immagine di bellissima e intoccabile, confidandosi con Fazio ed ammettendo di avere un lato divertente e istrionico: “Sono abbastanza più comica di come mi racconto.

In realtà, io sono prigioniera del mio personaggio. E continuo a fare la ‘fenomena’ “. In effetti Belen ha più volte mostrato la sua verve ironica in diversi programmi come Colorado, Scherzi a Parte, Tu si sue vales. Eppure, il “comico” di casa ultimamente sembra apparire sempre il marito Stefano De Martino, che ha avuto un enorme successo con Stasera Tutto è possibile e Made in Sud.

Belen ha anche avuto modo di parlare di alcune delle “donne della sua vita”, privata e professionale. Una di queste è Maria De Filippi, forse la sua prima mentore ed una di quelle che le ha dato maggiore fiducia. È stata Maria De DFilippi a volerla a Pequenos Gigantes e Tu si Que vales, facendola conoscere come conduttrice oltre che come “ragazza immagine” e showgirl.

Belen non ha mai dimenticato ciò che De Filippi le ha insegnato come ha raccontato a Fabio Fazio: “Lei mi ha insegnato tanto ad osservare le persone quando si lavora in televisione, per capire dove vogliono andare a finire.

Lei è un’osservatrice pazzesca”.

Il rapporto con Cecilia

Un’altra donna molto importante per Belèn è la sorella Cecilia, che ha seguito le orme della maggiore ed è approdata in televisione attraverso i reality. È noto il legame che connette profondamente Belen, Cecilia e il fratello Jeremias, ed è grazie alle confidenze della più grande del trio che in trasmissione veniamo a sapere qualcosa di più dei progetti di Cecilia sulla vita di coppia e sul matrimonio: “Ultimamente sento Cecilia dire che ancora non è pronta.

Non lo so perché, solitamente è la più romantica della famiglia”.

D’altronde era stata la stessa Chechu qualche giorno fa a dire la stessa cosa a Rivelo, programma di Real Time: “Cecilia Rodriguez a cuore aperto: “Matrimonio? Sono un pò frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”.