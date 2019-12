Una persona molto importante nella vita di Massimiliano Rosolino sta per diventare madre. Sì tratta di Nicoleta, la tata delle sue figlie, nate dalla relazione con la ballerina professionista Natalia Titova.

Il campione di nuoto è molto affezionata alla sua collaboratrice, praticamente un membro della famiglia. Per tutti i follower di Rosolino Nicoleta è ormai una vecchia conoscenza: capita spesso che lo sportivo la renda protagonista dei suoi post su Instagram.

Il post di Massimiliano Rosolino

È con una certa emozione ed evidente orgoglio che Massimiliano Rosolino rivolge il suo augurio speciale a Nicoleta.

Il campione è ritratto in un selfie, proprio in compagnia dell’amata Nicoleta. “Direi che sei pronta“, comincia Rosolino nella didascalia che accompagna lo scatto. “Dopo quasi 6 anni nella Master class di casa Rosolino, tra pannolini e ciucci sei passata al reparto sport. Tra costumi e chignon potresti aprire un canale YouTube di cui sarei ovviamente il manager! I compiti, gli spuntini e le corse per prendere in tempo da scuola le cucciole, altro che Iron Man. Nico sei pronta x essere una super mamma!“.

Nicoleta, la tata di Rosolino e Titova

Sono orami 13 anni che Massimiliano Rosolino e Natalia Titova costituiscono una coppia davvero affiatata.

L’alchimia tra i due è stata immediata e visibile sin dal primo momento, a Ballando Con Le Stelle, dove è sbocciatol’amore. E Rosolino e la Titova facevano sul serio al punto che hanno messo su famigmia. Dalla loro unione sono nate 2 figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

Nonostante l’immenso amore per le loro bambine, il lavoro tiene spesso lontano la coppia da loro. E Nicoleta è diventata negli anni il punto di riferimento di Sofia e Vittoria, specie quando gli impegni costringono i loro genitori fuori casa.

E Massimiliano non ha mai perso occasione per dimostrare gratitudine nei confronti della donna che si prende cura delle sue figlie con tanto amore.