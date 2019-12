Nella puntata di Verissimo dello scorso sabato, ospiti nel salotto di Silvia Toffanin c’erano Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini. La coppia, che ha dichiarato di voler convolare a nozze il prossimo anno, è stata protagonista di un’intensa intervista che ha però suscitato alcune critiche da parte dei telespettatori. Ad un piccato commento di una spettatrice, Bacini ha voluto rispondere per le rime, con grande personalità.

Federica Panicucci e il marito: attacco dai social

Lei è Federica Panicucci, celebre conduttrice di Canale 5 che ogni giorno regala il buongiorno agli italiani al timone di Mattino cinque.

Lui è il compagno, Marco Bacini, imprenditore, piuttosto riservato e poco avvezzo ai microfoni e alle telecamere. Insieme sono stati ospiti sabato scorso da Silvia Toffanin a Verissimo per un’intensa intervista di coppia. Fra gli argomenti trattati anche il matrimonio, sul quale i due stanno facendo più di un pensiero annunciando di voler convolare a nozze il prossimo anno. Ma le loro dichiarazioni durante l’intervista sembrano non essere andate giù ad alcuni spettatori. Una signora in particolare si è scagliata contro la coppia sul profilo Instagram di Verissimo: Marco Bacini non si è tirato indietro ed ha risposto per le rime.

“Quando la persona è niente l’offesa è zero“

La follower del profilo di Verissimo ha commentato sotto il post dedicato all’intervista della coppia: “Mi sembrano Barbie e Big Jim…non c’è di più triste che farsi le ‘sdolcinerie’ a vicenda“. Il post proseguiva polemico contro l’intervento della coppia nel programma pomeridiano di Canale 5, ma la replica non ha tardato ad arrivare. A rispondere alla hater è stato Marco Bacini, che ha scritto: “Carissima, credo non ci sia niente di più triste che leggere commenti come il Suo, e non lo dico per me o per Noi, perché quando la persona (o il profilo) è niente l’offesa è zero“.

Una risposta pepata che non passa inosservata, così come non passa inosservato il gesto di cavalleria di Bacini, che ha voluto difendere la coppia dai costanti attacchi dei leoni da tastiera.