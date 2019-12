Stiamo per entrare nel 2020, un nuovo decennio quindi, c’è tempo allora per tornare indietro e vedere quali sono state le persone più influenti di questi ultimi 10 anni.

Tutto comincia nel 2009

Il 2009 è all’insegna di Barack Obama, allora 44esimo presidente degli Stati Uniti. Seguono, nella classifica di Forbes, Cina e Russia poi, con Hu Jintao, Presidente della Repubblica Popolare Cinese, e Vladimir Putin. Per vedere il primo italiano bisogna scendere al 12esimo posto con Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio.

Nel 2010

Si guadagna il primo posto, questa volta, Hu Jintao, segretario generale del Partito Comunista Cinese; mentre scende al secondo posto Barack Obama.

Silvio Berlusconi, sempre il primo italiano in classifica, scende dalla 12esima alla 14esima posizione.

2011 – Il ritorno degli italiani

Se le prime posizioni restano sempre una lotta tra Obama, Putin e Jintao, la classifica diventa anche un affare italiano. Si parta con l’11esima posizione di Sonia Gandhi, naturalizzata indiana, per passare a Mario Draghi, posizione numero 12, e infine il “solito” Berlusconi, che scende però in 21esima posizione.

2012 – Arriva Mario Monti

Il podio formato da Obama, Merkel e Putin neanche stupisce tanto.

Si accodano però Bill Gates e Papa Benedetto XVI, con una risalita impressionante di Mario Draghi, allora Presidente della Banca centrale europea, che si conquista l’ottava posizione. In classifica spunta anche un altro italiano: è la volte di Mario Monti, allora Presidente del Consiglio.

2013 – 2016

Nel 2013, 2014 e 2015 resiste Mario Draghi, senza grandi scossoni di classifica. Nel 2016 entra tra i primi 3 posti della classifica Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America.

2018-2019

Nel 2018 nessuno grande scossone: Xi Jinping, Putin e Trump comandando la classifica.

Il primo italiano resta sempre Mario Draghi, e il suo nome non stupisce nemmeno più. Nel 2019 a far pensare l’Italia, però, c’è la classifica, sempre stilata da Forbes, delle donne più potenti dell’anno… e non c’è nemmeno una italiana. Negli anni precedenti avevano trovato spazio Federica Mogherini, Miuccia Prada e Fabiola Giannotti, ora assenti. A conquistarsi una posizione in classifica quest’anno una new entry: Greta Thunberg.