Sapevate che Caterina Balivo ha fatto il provino per diventare velina? E sapevate che a sgambettare insieme a lei e al Gabibbo doveva esserci anche Elena Santarelli? La notizia striscia sotto l’albero in queste feste, insieme al retroscena di una lite che, a Natale, ci sta come i canditi sul panettone.

Caterino Balivo aspirante velina

La confessione è arrivata durante un’intervista a Ficarra e Picone. I due comici siciliani erano a Vieni da Me per presentare il loro film di Natale e – a proposito di Striscia la Notizia, che la coppia conduce ormai da parecchi anni – la Balivo ha detto: “Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina.

Purtroppo non mi hanno preso, ovviamente”. Non è chiara l’edizione a cui la Balivo tentò di prendere parte, ma gli esordi nello spettacolo della conduttrice campana risalgono al 1999-2000 (anni in cui partecipò a Miss Italia e diventò valletta a Scommettiamo Che…). E sapete chi era sul bancone di Striscia in quegli anni? Probabilmente la più iconica di tutte le veline: Elisabetta Canalis (in “servizio” dal 1999 al 2002).

Il litigio con Elena Santarelli

L’incontro scontro tra la Balivo e la Santarelli è avvenuto dietro le quinte del tg satirico di Antonio Ricci. “Eravamo io ed Elena Santarelli” ha confessato la conduttrice di Vieni da Me, “Mi ricordo anche una cosa strana. Litigai con Elena, davvero. Le dissi ‘Tu sei troppo alta! Io non voglio fare il provino con te altrimenti non mi prendono’. Alla fine al provino non hanno preso nessuna delle due. Diciamo che l’abbiamo risolta in questo modo”. Oggi i rapporti tra le due sembrano davvero amichevoli, probabilmente anche grazie al fatto che le loro carriere hanno preso il volo anche senza il Gabibbo.

La Santarelli e la Balivo si sono poi rincontrate più volte durante la loro carriera, l’ultima – davanti alle telecamere – risale al 2017 quando la Balivo intervistò Elena Santarelli a Detto Fatto.