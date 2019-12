Il 2019 sta per terminare e se questa settimana l’Italia si sta godendo un periodo di clima mite, proprio gli ultimi giorni dell’anno potrebbero riservare delle sorprese non piacevoli per quanto riguarda il meteo.

Infatti a partire da sabato 28 una massa d’aria gelida travolgerà il nostro Paese provocando una brusca diminuzione delle temperature e rovesci al Centro-Sud.

Le previsioni a partire da sabato 28

L’ultimo periodo di clima mite, caratterizzato da temperature sopra la media stagionale e bel tempo su quasi tutta l’Italia sembra destinato a finire presto. Infatti per l’ultimo dell’anno è previsto l’arrivo di aria gelida proveniente dalla Russia e diretta verso l’Europa orientale, con probabilità di influssi anche sul nostro Paese.

Fenomeni nevosi sono previsti fino a quote relativamente basse, e interesseranno soprattutto le regioni centrali (come la Romagna) e il versante Adriatico. Al Nord è prevista invece una importante diminuzione delle temperature, ma senza fenomeni nevosi per il momento.

Un meteo “gelido” per il fine settimana

Già da sabato 28 e domenica 29 dicembre si avvertirà il primo importante calo termico, però all’interno dei valori stagionali previsti per questo periodo.

A partire da questa sera sono in arrivo temporali e possibili grandinate su Marche, Abruzzo e Molise, che porteranno rovesci nella giornata di sabato su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia. Sulle rimanenti regioni italiane rimarrà il bel tempo soleggiato ma con nebbie diffuse in Pianura Padana.

Per la giornata di domenica 29 continuerà questo trend: il tempo rimarrà ancora molto instabile sul versante adriatico della penisola e sulle regioni del Sud, caratterizzato da forti rovesci e possibili nevicate fino a bassa quota. Al Nord invece continueranno le belle giornate ma con clima rigido.

Per quanto riguarda le temperature al Nord ci saranno generalmente pochi gradi sopra lo 0 di giorno, mentre probabilità di gelate durante le ore notturne. Al Sud scenderanno invece sotto la media stagionale dei 5-6°C.