Pippo Baudo non si arrendere, nemmeno a Natale. Anzi, nella puntata di Vieni da me andata in onda prima delle feste, aveva chiesto a Heater Parisi e Lorella Cuccarini una riappacificazione a tema natalizio. Le due avranno ascoltato le richieste del conduttore televisivo?

Pippo Baudo da Caterina Balivo

Pippo Baudo non ha intenzione di arrendersi di fronte alla guerra costante tra Heater Parisi e Lorella Cuccarini. Ormai le due si rispondono solo a mezzo social e la conversazione è tutto meno che pacifica. “Io vorrei un regalo natalizio: la riappacificazione tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi.

Siamo a Natale, voglio bene a tutte e due e non ho capito i motivi dietro a questa specie di rivalità. Ma siamo vecchi, vogliamoci bene e abbracciatevi“, dice il conduttore a Vieni da me appena qualche giorno fa. “Il rancore deve passare, non ha nessun senso. La vita è uno scorrere continuo, come un fiume. Bisogna anche dimenticare e ricordare le parti migliori della vita, non le peggiori“, sottolinea.

