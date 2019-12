Melanie Panayiotou, la sorella di George Michael, è stata trovata morta lo scorso mercoledì 25 dicembre, nel giorno di Natale, lo stesso del terzo anniversario dalla morte del fratello George. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, poco prima della morte aveva espresso parole di affetto nei confronti del fratello scomparso.

Legata al fratello anche nella morte

Secondo quanto riporta la stampa inglese, è stata la sorella Yioda Panayiotou, il giorno di Natale, a scoprire il corpo senza vita della sorella Melanie. Entrando in casa la donna ha ritrovato il corpo della sorella riverso a terra e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Il Daily Mirror riporta che, secondo la polizia, la morte non sarebbe trattata come sospetta e si attenderebbero solamente gli esiti degli accertamenti da parte del medico legale.

Il servizio di ambulanza di Londra ha dichiarato: “Abbiamo inviato un’ambulanza all’indirizzo previsto per curare un paziente adulto, ma purtroppo il paziente era già morto”.

Quello che più colpisce l’opinione pubblica è la coincidenza della data di morte: il 25 dicembre 2016 era mancato il celebre fratello George, a cui Melanie era da sempre particolarmente legata.

Melanie lo ha supportato anche nei momenti più difficili della sua carriera, come durante il suo coming out pubblico.

Le dedica al fratello poco prima della morte

Il 23 dicembre, 2 giorni prima della sua stessa morte, Melanie, insieme al resto della famiglia del cantante, ha rilasciato un comunicato di Natale in ricordo della scomparsa dell’amato fratello.

“Penso che noi come famiglia siamo arrivati ​​ad apprezzare appieno (anche se lo sapevamo già) quanto amore c’è là fuori nel mondo, sia per Yog (come chiamavano George i suoi familiari, ndr) che per la sua musica meravigliosa” comincia la lunga lettera della sorella.

“Grazie per aver supportato il film ‘Last Christmas’, sapevamo che vi sarebbe piaciuto! Siamo contenti che lo abbiate amato, come avrebbe fatto anche Yog”, continua il comunicato, “Noi, come sempre, cercheremo di essere il più possibile positivi, ciò che noi e Yog speriamo anche per voi, e vi auguriamo un sereno 2020”.