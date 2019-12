Madonna si è detta distrutta dal dolore fisico in un post su Instagram, spiegando di aver preso la decisione di annullare il suo tour in Nord America. Dopo aver già rinunciato a esibirsi nelle 3 date del suo tour previste a Boston tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, la stessa pop star ha annunciato l’inizio del suo riposo forzato, consigliatole dai medici.

Madonna ammette: “È il momento di dare retta al mio corpo“

Le condizioni di salute della cantante americana sono davvero preoccupanti, al punto che ha dovuto annullare il suo tour in Nord America.

I suoi (già presenti) problemi fisici sono peggiorati ulteriormente durante il suo ultimo show. Infatti, la popstar ha spiegato attraverso un post sul suo profilo Instagram, le motivazioni che l’hanno portata a prendere la decisione di cancellare i concerti per riposarsi, spiegando: “Mentre salivo la scala per cantare ‘Batuka’ sabato sera a Miami ero in lacrime per il dolore causato dalle mie lesioni che è stato indicibile negli ultimi giorni”.

Madame X guerriera e speranzosa

Ai suoi followers, Madonna racconta il suo dolore e la difficoltà riscontrata nel continuare e portare a termine la sua ultima esibizione: “Per ogni canzone che ho cantato, ho detto una preghiera per poter cantare la successiva e portare a termine lo spettacolo“.

La popstar si confida ed ammette che, pur considerandosi una guerriera, è consapevole del fatto che adesso è giunto il momento di ascoltare il suo corpo e di seguire i preziosi consigli dei dottori. Conclude il suo lungo post su Instagram scusandosi con i suoi fan ma, allo stesso tempo, rassicurandoli e promettendo loro che presto “le cose cambieranno.

E sarà così perché Madame X è una guerriera“.