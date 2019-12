La storia d’amore Cristina Incorvaia e David Scarantino, a seguito della loro partecipazione a Temptation Island Vip, non sembra essere finita nel migliore dei modi.

Dopo la rottura davanti agli schermi televisivi, è iniziata una vera e propria guerra social a distanza con uno scambio di accuse piuttosto importanti.

La guerra social per l’ex coppia di Uomini e donne

A 6 mesi di distanza dalla loro rottura i rapporti tra i 2 protagonisti dell’ultima stagione di Temptation Island Vip sono ancora tesi. Il primo ad attaccare è stato David Scarantino, con una frecciatina lanciata sulle storie di Instagram: “Parli male di me, ma parli ancora di me.

Sai come si intitola tutto ciò? Ossessione. Sono soddisfazioni queste“.

Cristina Incorvaia passa al contrattacco social, anche lei attraverso Instagram: “Se vuoi essere al centro dell’attenzione devi essere un talento, altrimenti sei un pagliaccio”. In più pubblica diversi screenshot di messaggi di followers della donna che definiscono David come un maschilista, egoista e paranoico.

In più, riferendosi alla foto postata da Monica Tessitore, anche lei protagonista di Uomini e donne over, che la ritraeva insieme a David, Cristina commenta: “Quella che gli scriveva messaggi d’amore facendolo sentire Dio mentre stava con me, che gli diceva io per te farei di tutto e tanto so che mi ami!

E lui che diceva che era solo una pazza psicopatica!”.

E affonda: “Ecco, adesso scopriamo che mi tradiva oltre a tutto il resto. Lei è la donna per lui perché scriveva chiaramente che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Lo zerbino era lì messo da parte, pronto all’uso“.

La tormentata storia d’amore nata davanti alle telecamere

Cristina Incorvaia e David Scarantino si erano conosciuti all’interno del programma Uomini e donne, nel trono over.

La donna era inizialmente una delle corteggiatrici di Gianluca Scuotto, ma la relazione con l’uomo si è interrotta dopo un episodio che l’avrebbe offesa.

Nello studio di Maria De Filippi ha poi conosciuto David, con il quale è nata presto una forte intesa sbocciata in una relazione amorosa. I 2 escono felici e innamorati dal programma, ma è la partecipazione a Temptation Island Vip a mettere in discussione il loro amore. La coppia si separa infatti poco dopo la fine dello show e da lì il chiarimento, a distanza di 6 mesi, sembra ancora molto lontano.