Astra inclinant, sed non necessitant diceva Tommaso d’Aquino, parlando di come le stelle ci possano influenzare ma non determinarci del tutto. Ma chi, anche tra i più scettici in argomento, non ha mai desiderato buttare disinteressatamente un occhio all’oroscopo? La curiosità può vincere la credenza e per quanto si possa guardare maldestramente l’oroscopo, sapere cosa ne pensando le stelle può essere un buon incentivo a fare meglio o una giustificazione qualora tutto andasse storto. Cosa ne sarà di noi nel prossimo 2020 secondo gli astri? Lo rivelano gli astrologi più in voga dei nostri giorni.

Ariete, guerriglia su tutti i fronti ma con ricompensa

Secondo Paolo Fox, per i nati tra il 21 marzo e il 20 aprile, sarà un 2020 intenso che non partirà proprio col botto. Si menzionano fatiche, tensioni in ambito lavorativo, personale e qualche sofferenza anche in amore. Come tradurre questo presagio? In amore sembra che non saranno le discussioni a mettervi alla prova ma proprio una lontananza fisica, la difficoltà di vedersi. Dietro questa lontananza, tornando sulle tensioni, potrebber esserci proprio qualche problema sul lavoro, un progetto particolarmente difficile da gestire che allontanerà l’Ariete dall’ambiente familiare per concentrarsi in toto sulla carriera.

Concorde anche Branko che nel cielo dell’Ariete, nel 2020, prevede una guerriglia su più fronti senza escludere un insperato ritorno di qualche astio del passato. Il consiglio? Per fronteggiare un inizio anno turbolento meglio concedersi fin da subito qualche giorno di vacanza lontano dal lavoro proprio con il partner. Fortunatamente l’anno prevede però 12 mesi e come svelato da Simon & The Stars, arriverà nella seconda parte dell’anno, dopo la fatica, la ricompensa e un periodo di maturazione, l’elaborazione di quanto accaduto che restituirà ai nati nel segno di Fuoco nuova linfa e proposte allettanti sotto il profilo lavorativo.

Monito di Fox: i fiumi lo sanno, non c’è fretta. La passione e la possessione che vi caratterizzano non devono prevalere sulla libertà, una decisione presa frettolosamente e d’impeto, in amore e non solo, potrebbe giocarvi un brutto scherzo.

Toro, la vita vi travolge: il 2020 è l’anno della rivoluzione

Sui piccoli nati nel segno del Toro, tutti gli astrologi sono d’accordo, da Simon & The Stars a Fox: il 2020 sarà rivoluzionario!

C’è voglia di vivere, voglia di cambiare, voglia di mutare spiegando le ali da farfalla. Insomma, in amore e in ambito lavorativo, non mancheranno le novità e le sorprese e Branko non esclude che tutto questo potrebbe anche portarvi a prendere decisioni che vi allontaneranno dagli ambienti che ora vi sono familiari. Un anno ricco di rinnovamenti che potrebbero consistere anche, più concretamente dal punto di vista di Fox, in trasferimenti fisici. Branko disvela che dopo i primi 6 mesi particolarmente e positivamente agitati, ci sarà un più confortante periodo di stabilità, più in linea con il vostro carattere.

Gemelli, lasciatevi accadere… l’Amore

Quella forte infatuazione del 2019 a cui non sapevate dare un nome fino a pochi giorni fa, che fine farà nel 2020? Non spaventatevi, gli astri dell’anno che verrà sono tutti dalla vostra parte e, parola di astrologi, quelle farfalle allo stomaco non sono affatto destinate a finire. Il 2020 degli amici Gemelli sarà un anno all’insegna dell’amore, all’insegna di quel rapporto costruito giorno per giorno che vi porterà ad abbandonare tutte le insicurezze in balìa delle forti emozioni che probabilmente non provavate da un po’ e che tuttora vi spaventano. Lasciatevi accadere l’amore, abbandonatevi all’eros dice Fox che prevede anche un’ottima annata per voi in termini di affari: il vostro fiuto, più allenato che mai, vi condurrà su un sentiero di investimenti sicuri. In termini economici Branko consiglia però di agire subito: se avete in ballo progetti, contratti o mutui, non temporeggiate e cercate di firmare nei primi mesi del 2020. Prima il dovere, poi il piacere e da maggio l’astrologo assicura che ce ne sarà, tanto! Parola dell’anno secondo Simone & The Stars? Liberazione!

Cancro fragile e vulnerabile, investite sul futuro

Cari Cancro, per voi Simone & The Stars prevede un 2020 all’insegna dell’affermazione ma Fox e Branko sono concordi sul preannunciarvi che prima di riacquisire una certa stabilità, il 2020 vi riserverà primi mesi emotivamente tribolati. La vostra vulnerabilità e le fragilità che vi contraddistinguono non vi abbandonano e i primi mesi, proprio per questo, potreste subirli da “vittime”. Si accusa stanchezza e si avverte che c’è qualcosa che necessita di cambiare: sia una dinamica che vi opprime all’interno di una relazione amorosa, sia quel compito che a lavoro continuate a svolgere per dovere ma con poca, pochissima voglia. Non trascurate questi aspetti e cercate di non adottare un atteggiamento mistificatore: guardate in faccia la realtà, prendete atto di quello che non sta funzionando e provate ad agire perché, secondo Branko, quanto messo da voi in atto nel 2020 potrebbe essere la solida base su cui costruire un futuro a lungo termine. Siate pazienti e lavorate sodo in primavera, arriverà agosto a rinfrancarvi l’animo con passione e sensualità alle stelle.

Leone, imparate a sognare

Per sapere cosa vi riservano le stelle nel 2020 non potete non tener conto di quanto già capitatovi nel 2019. Questi ultimi mesi non sono stati banali, lo sapete anche voi, soprattutto dal punto di vista amoroso. Cercavate conferme e avevate tanta voglia di innamorarvi e, in questi ultimi mesi del 2019, le vostre speranze sembrano essersi realizzate. Come potrebbe il 2020 non tenere conto di tutto questo? Secondo Paolo Fox, la buena onda proseguirà in crescendo portandovi all’apice nei mesi più caldi, quelli in cui vi sentirete pressoché invincibili. Anche Branko di questa idea, l’astrologo vi consiglia infatti di smussare il vostro muro di concretezza a suon di picconate e sogni: non abbiate paura di essere felici, leggeri. Da buoni Leone siete molto ambiziosi e Simon & The Stars non esclude che in questo 2020 avrete bisogno di confrontarvi con voi stessi ma anche in questo caso, non abbiate paura di mettervi in gioco. Le soddisfazioni arrivano, amorose ed economiche, parola di Paolo Fox!

Vergine, basta rimuginare: il 2020 è il vostro annus mirabilis

Un oroscopo da far invidia quello che gli astrologi riservano ai nati sotto il segno della Vergine. Amanti delle regole, ligi ai propri doveri, spesso e volentieri così precisi da poter sembrare puntigliosi in maniera fastidiosa agli occhi altrui, il vostro lavorare sodo di questi ultimi anni è pronto ad essere riscattato. Paolo Fox non si fa remore a svelare che per voi, nati tra il 24 agosto e il 22 settembre, il 2020 sarà un anno grandioso, di quelli che probabilmente ricorderete in futuro. Un anno di quelli “importanti” che potrebbero davvero decidere le sorti di un futuro prossimo molto lontano dall’hic et nunc. Gli affanni e i tormenti di questi ultimi mesi del 2019 sono ormai acqua passata e non intaccheranno il vostro nuovo anno a patto che siate disposti a rischiare, una volta per tutte. Sempre Paolo Fox consiglia infatti di rompere la più confortevole routine in cui vi siete crogiolati e non per lungo tempo. Bando al classico rimuginare in cui siete soliti abbandonarvi all’interno della vostra testa! Come andrà l’amore? Organizzatevi, organizzate e badate bene che siate voi a prendere l’iniziativa, attivi su tutti i fronti. Marzo, ricorda Branko, non è mai stato un mese facile per voi Vergine che anche quest’anno potreste trovarvi in balìa di qualche scossa sismica a livello lavorativo ma siete abituati anche a questo e sarà solamente questione di stringere i denti prima dell’estate che porterà con sé caldo, novità e tanta, tanta soddisfazione.

Bilancia, nel 2020 prima di tutto ci siete voi

Per angusta ad augusta, tenaci Bilance! Non lo nega Fox e non lo nega Branko, per voi i primi mesi dell’anno non saranno facili. Qualche tentennamento, qualche insoddisfazione lavorativa che vi trascinate da tempo, qualche pensiero rivolto alla famiglia che non vi conforta ma vi assilla: dalla pasta del 2019 se ne ricava quella del 2020. Il vostro 2020 sarà un anno di duro lavoro a livello personale e professionale preannuncia Branko e Fox promette che quella solitudine che coverete nell’animo graverà extra moenia. Quella passività che ha però caratterizzato gli ultimi mesi del 2019 vi ha reso più insofferenti e nel 2020 non riuscirete a trattenervi: sinceri, diretti, non farete sconti e l’unico obiettivo sarà rimanere fedeli a voi stessi, alla vostra essenza. Al centro del 2020 ci siete voi e non potete fare a meno che mettervi sul vostro personale piedistallo concedendovi attenzione e cura, conferma Simon & The Stars, la stessa dedizione per il proprio io che per lungo tempo avete trascurato in favore della carriera o del partner. Un 2020 tutto da sudare ma che vi darà tregua sul finale, conferendovi quella lucentezza che avevate rischiato di perdere.

Scorpione, intramontabili romantici dalle intuizioni giuste

Siete romantici Scorpione, irascibili e vulnerabili. Un cocktail che dovrete saper bilanciare molto bene in questo 2020 che vi porterà a scontrarvi, secondo Simon & The Stars, con il vostro futuro. I primi mesi dell’anno saranno molto importanti secondo quanto previsto da Paolo Fox che vi mette sull’attenti: avrete intuizioni a lungo termine che non è il caso di sottovalutare o lasciar cadere nel dimenticatoio dei pensieri. Quanto bolle in pentola nei primi mesi del 2020, anche marginalmente, sarà quanto mai protagonista in primavera ed estate, quando il cielo tornerà ad essere meno terso e cupo. Fox non esclude che sia proprio questo l’anno in cui potrete, volenti o nolenti, cambiare vita ma di fondo c’è una consapevolezza: qualsiasi cosa accada, qualsiasi frontiera dovrete attraversare, è indubbio che dall’altra parte ci sarà una grande soddisfazione ad attendervi. In particolare, secondo Branko, la “rivoluzione” potrebbe avvenire all’interno della sfera sentimentale messa duramente alla prova ma c’è un lieto fine: a dicembre del 2020, dopo la tempesta, si presenterà davanti a voi il sole e una canzone che vi parlerà d’amore facendovi respirare di nuovo quel romanticismo che state trattenendo.

Sagittario, occhio ad Icaro che al vostro fianco si scotta

Attenzione Sagittario al mito di Icaro: qualcuno potrebbe volare molto alto vicino a voi in balìa dell’ebbrezza e potrebbe scottarsi al vostro fianco. Siete belli, siete frizzanti ma soprattutto, siete liberi e questo modo di essere sarà una calamita ma anche una kryptonite. Chi riuscirà a starvi dietro, beneficerà del vostro influsso ma non è escluso che qualcuno, avvicinandovi, rimanga turbato dal vostro scintillare. Non curar di lor, ma guarda e passa Sagittario. Secondo quanto letto nelle stelle da Branko, sarete audaci e fortunati soprattutto in ambito economico e il 2020 potrebbe rappresentare davvero un anno particolarmente remunerativo. L’amore sale e scende in base al vostro nervosismo e dovrete aspettare la seconda metà dell’anno per ritrovare quell’equilibrio forte e stabile che solitamente vi quieta. Fox e Branko a braccetto poi per dirvi che sarà dicembre il vero mese del 2020 in cui splenderete appieno, eclissando qualsiasi negatività al fianco di Saturno che entrerà nel vostro segno con l’intenzione di rimanerci per un bel po’. Parola dell’anno secondo Simon & The Stars? Rivincita Sagittario, quella che vi meritate!

Capricorno, forte e solitario di fronte alla svolta

Siete forti, siete molto forti e questo gioca dalla vostra parte nel 2020. La vostra capacità di stare bene da soli, eremiti per eccellenza del Capricorno, vi porterà a sfoltire le fronde della vostra vita, tagliando via rami inutili. Il 2020, per Simone & The Stars, sarà un anno che vi consacrerà in toto sebbene dobbiate fare conti con mesi difficili come marzo, giugno e ottobre. Secondo Branko, il 2020 sarà per voi un anno decisivo: importante sì, ma più che altro di svolta, quella che stavate covando senza esservene resi conto. Una foce a delta verso quel mare che non sapevate di desiderare ma in cui vi troverete all’improvviso. Proprio per questo, soprattutto all’inizio dell’anno, non fate i soliti spavaldi e rifugiatevi nelle braccia di chi vi vuole bene e che, tra i moti ondosi che vi sballotteranno, saprà sostenervi. Dovrete tirare fuori il meglio di voi ma fate attenzione a febbraio: gli affanni amorosi e una passione incontenibile potrebbe distrarvi dal mondo concreto e reale in cui vi si chiede rigore e precisione. Quel sogno nel cassetto? Secondo Fox è arrivato il tempo di tirarlo fuori perché potrebbe essere questo l’anno giusto per realizzarlo. Ricordatevelo, siete forti!

Acquario “fallisci ancora, fallisci meglio“

No, gli ultimi mesi del 2019 non sono stati affatto elettrizzanti. Cari Acquario, anche le stelle raccontano di un fine 2019 segnato dalla stanchezza e dalla pesantezza per questioni che hanno quasi del tutto reciso in questo periodo la vostra creatività, strappandovi quell’organizzazione che avevate costruito con tanto sforzo. Secondo Fox, la spossatezza di questi ultimi mesi non può che influenzare le prime settimane del 2020 mettendovi però una pulce nell’orecchio. Inutile dirvelo, così non va e soprattutto, così non può continuare: per dirla alla Beckett “Ho sempre tentato. Ho sempre fallito. Non discutere. Prova ancora. Fallisci ancora. Fallisci meglio“. Rinnovatevi, cambiate, strappate quell’agenda i cui confini vi annientano. Come dice Simon & The Stars, quello di cui avrete bisogno è una totale riprogrammazione. La sfida, prevede Branko, sarà difficile e non sarà un unicum ma avete una grande forza dalla vostra parte che vi condurrà verso il successo. I primi mesi dell’anno tuttavia, saranno al contempo i migliori sotto il profilo amoroso e marzo sarà un vero mese all’insegna della follia, un atavico Tempo delle Mele. Siate folli e siate anarchici. Secondo Fox c’è una buona probabilità che manderete tutto all’aria e sarà incredibilmente positivo per voi farlo. Qualcosa del vostro passato che già non vi appartiene più, potrebbe sparire per sempre e sarete voi a decidere quando non senza patimenti.

Pesci, la famiglia vi strappa via l’agenda

A lavoro non siete soli e avete bisogno di persone di cui fidarvi ciecamente. Cari Pesci, la sfera professionale continua a primeggiare in cima alle vostre priorità ma qualcosa in famiglia, nei primi mesi dell’anno, potrebbe trascinarvi altrove, facendovi rivedere l’agenda. Secondo Fox, la vostra dedizione per il lavoro potrebbe essere messa alla prova se non proprio da parte a favore di una famiglia che vi reclama. Trasalite, secondo Branko dopo mesi un po’ altalenanti nella prima parte dell’anno, da settembre tornerete in pista forti e con obiettivi chiari in mente sebbene si tratti di un reinserimento dopo un periodo di forte discontinuità. Le buone notizie, professionalmente parlando, arriveranno tra settembre ed ottobre 2020 secondo Fox a patto che siate sinceri, sempre, e soprattutto con voi stessi. Bando alle bugie a fin di bene! Amici in prima linea ma anche l’amore non latita: soprattutto a novembre, l’autunno e il foliage contribuiranno a rendere romantiche le vie delle città incorniciandovi in un’atmosfera da vere/i Amelie.