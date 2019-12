L’ultimo weekend del 2019, in termini di ascolti, ha premiato la Rai che si aggiudica il titolo di “campione d’inverno” in quella fantomatica e visionaria classifica dello share. Con la scomparsa, ma solo temporanea, di Barbara d’Urso dallo schermo, volano i programmi di Mara Venier e Francesca Fialdini che chiudono l’anno con numeri da capogiro. Benissimo anche per il film di Terence Hill che con la sua pellicola in omaggio dell’amico scomparso Bud Spencer, si aggiudica l’ultima domenica dell’anno.

La Porta dei Sogni chiude in discesa

Andando per ordine, il sabato sera in realtà non è stata proprio la serata di spicco della Venier.

Il suo La Porta dei Sogni, traslocato strategicamente dal venerdì sera (come era andato in onda il 20 dicembre scorso) al sabato sera, fatica a prendere il volo nonostante la messa in onda in solitaria, quasi senza concorrenza. Una vittoria dunque ma mutilata si direbbe: per quanto la Venier si sia aggiudicata il primo gradino del podio dello share con 2,6 milioni di telespettatori, il 14,3% che le garantisce il primato è comunque al di sotto dell’asticella cui è solita superare Rai1.

Venier e Fialdini, regine dell’ultima domenica del 2019

Diversa la storia per quanto riguarda la giornata di domenica. L’ultima domenica dell’anno premia alla grande Mara Venier, incoronandola regina d’inverno degli ascolti. La Venier con l’ultima puntata di Domenica In è riuscita a trattenere su Rai1 in maniera costante oltre 3 milioni di telespettatori con uno share che è oscillato tra il 18,20 e il 20% di share. Un’onda che ha saputo cavalcare bene anche Francesca Fialdini che dall’altra parte non ha trovato la solita d’Urso ma la sua replica, Domenica Rewind (bassa negli ascolti, al solo 8,68% di share).

Da Noi… A ruota libera chiude alla grande con quasi 3 milioni di spettatori che le hanno regalato, con qualche giorno di ritardo dal Natale, il 18,30% di share.

Rai1 “piglia tutto”, anche la domenica sera

In ultima battuta, la domenica sera, l’ultima del 2019 che ha consacrato ancora una volta Rai1. Il mio nome è Thomas, il film di Terence Hill interamente dedicato all’amico scomparso Bud Spencer, ha visto incollati allo schermo oltre 3 milioni di spettatori totalizzando il 14,3% di share.

Al secondo posto Zootropolis, in onda su Canale 5, che ha chiuso la serata con 2.333.000 di spettatori e il 10,7% di share. Al terzo posto Rai3 con la messa in onda in prima visione de I Miserabili che ha conquistato il 9,5% di share.