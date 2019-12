A Vieni da me, Alessandro Haber, oltre a ripercorrere la sua carriera, ha anche parlato del suo rapporto con la moglie Antonella Bavaro e dell’amata figlia Celeste. La moglie, presente in studio, ha rivelato dei dettagli ancora inediti del celebre attore bolognese e di come si commuova pensando alla figlia.

L’emozionante racconto di Haber: l’amore per la moglie

Alessandro Haber spende parole d’amore per la moglie Antonella: “Donna meravigliosa, bravissima attrice. Ci siamo sposati l’anno scorso, ma siamo felici ognuno a casa sua. Siamo sempre insieme anche se viviamo in case separate”. La moglie, seduta in studio, ricorda la sera dell’incontro con il marito: “Avevo appena iniziato teatro ed è stato emozionante.

Sono andata in camerino insieme a mia mamma per fargli i complimenti, lui mi ha invitato a cena e mia mamma non è venuta con me. Ci ha provato con me anche se con eleganza. Dopo mesi poi ci siamo rivisti”.

Antonella Bavaro è infatti un’attrice di teatro, molto riservata e spesso lontana dalle pagine di gossip perché preferisce concentrarsi sulla sua carriera lavorativa e la famiglia. La donna ha recitato in pellicole di Paolo Virzì e Pupi Avati, mentre il marito è impegnato nel programma Maledetti Amici Miei, in onda su Rai 2.

La gioia per la figlia tanto voluta

Poi l’argomento della chiacchierata diventa la figlia della coppia Celeste, nata nel 2004. L’attore confessa: “Non finirò mai di ringraziarla, mi ha regalato mia figlia Celeste che è la cosa più bella del mondo. Menomale che esiste, sarei un uomo solo: mi ha cambiato la prospettiva della vita. Mi rivolta come un calzino, non riesco a dirle di no. Una cosa inaspettata, che non pensavo: è nata lei, è una cosa incredibile”.

Antonella Bavaro aggiunge inoltre che Haber guarda spesso la figlia e si commuove per la gioia. Nonostante vivano in case separate il loro rapporto è sempre solido e unito dall’amore per la figlia.