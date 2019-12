Scopre di aver vinto alla lotteria ed esplode nei festeggiamenti in diretta. È quanto accaduto alla giornalista Natalia Escudero, che dopo aver annunciato “Domani non vengo lavoro”, scopre di aver vinto un premio pari a soli 5 mila euro.

Vince alla lotteria e festeggia in diretta

Ogni anno sono centinaia di migliaia le persone che partecipano alla lotteria natalizia El Gordo. Quest’anno, fra i partecipanti, vi era anche la giornalista Natalia Escudero, che ha scoperto di essere tra le vincitrici mentre era in collegamento con i colleghi dallo studio dell’emittente pubblica spagnola RTVE.

A quel punto la giornalista ha iniziato ad urlare e festeggiare assieme alle persone che erano alle sue spalle. Decide quindi di mostrare il biglietto vincente, per poi dire che “Domani non vengo a lavoro, domani Natalia non viene a lavoro”. Parole dal sapore di licenziamento, quelle di Natalia Escudero che, molto probabilmente, era convinta di aver vinto il primo premio che ammontava a circa 2,24 milioni di euro.

In realtà, però, non era così. Anziché aggiudicarsi il primo premio milionario della lotteria El Gordo, infatti, la giornalista aveva vinto solamente una parte di quel denaro, per una cifra pari a 5 mila euro.

Una somma di denaro indubbiamente importante, ma non tale da permettere di lasciare il lavoro.

Polemiche per la reazione della giornalista

In seguito alla reazione della giornalista, il pubblico a casa ha pensato che la donna avesse vinto il primo premio e, molto probabilmente, lo pensava anche lei. Dopo, però, come già detto, si è scoperto che non era così, finendo per scatenare le polemiche. In molti, infatti, non hanno apprezzato il comportamento della giornalista, affermando tramite social di essersi “sentiti traditi”.

Dall’altro canto vi è anche chi ha accusato la giornalista di essere “manipolatrice” e “bugiarda”, dato che con la sua reazione avrebbe lasciato intendere di essere diventata milionaria.

Accuse che la Escudero ha rimandato subito al mittente. Attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, infatti, Natalia Escudero si è scusata con chi si è sentito offeso. Ha inoltre dichiarato di aver trascorso un 2019 difficile dal punto di vista personale e per questo motivo la vittoria inaspettata l’ha portata a reagire in quel modo. La giornalista ha poi voluto sottolineare come da ben 25 anni lavori come giornalista professionista sempre in modo altamente professionale.

Proprio per questo motivo sentirsi dare della “manipolatrice” la ferisce molto. Per quanto riguarda invece il fatto che non sarebbe andata a lavoro, poi, ha specificato che la sua intenzione non era quella di licenziarsi, bensì concedersi solamente una vacanza.