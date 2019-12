Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, comunica attraverso un post su Instagram che i genitori, in visita a Roma per le feste, sono stati vittime di un atto di vandalismo che ha colpito la loro auto, trovata completamente distrutta.

Il ballerino di Amici si scaglia sui social contro i vandali

“Sono a Roma, la mia famiglia è venuta qui per stare un po’ insieme a me. Mio padre ritrova la sua macchina così e mi viene una rabbia…”, questo un estratto del post di Andreas Muller, amareggiato e infuriato davanti alla vettura dei genitori distrutta al di fuori e derubata al suo interno.

Fortuna vuole che nella macchina non ci fossero oggetti di valore, come spiega Muller sul suo profilo, i ladri dovranno quindi “accontentarsi” di un vecchio cellulare rotto della madre di Andreas, che proprio in occasione di Natale ha regalato alla mamma un telefono nuovo.

L’atto vandalico ha rovinato la magia delle feste al talentuoso ballerino italo-tedesco, che prosegue il post denunciando l’omertà di eventuali testimoni: “Come al solito nessuno vede mai nulla e delle vacanze in serenità devono essere destabilizzate così”.

Una grossa delusione, dunque, per Andreas Muller, dalle cui parole emerge un grande senso di protezione nei confronti dei suoi familiari: “E alla mia famiglia ci penso io, a costo di lavorare il doppio e aggiustare il danno o dare a mio padre la mia di macchina tra qualche mese”. Conclude “augurando” la solitudine ai vandali.

Andreas Muller e Veronica Peparini: nella gioia e nel dolore

Andreas si è dimostrato un uomo sensibile ai rapporti familiari sin dai tempi della vittoria di Amici di Maria De Filippi, infatti la persona a cui ha dedicato la sua vittoria alla 16esima edizione del talent è suo fratello Daniel.

Il cuore del ballerino, però, non batte solamente per la famiglia, è ormai noto al pubblico il fidanzamento con la coreografa Veronica Peparini, relazione chiacchierata a causa della differenza d’età tra i due ballerini, un dettaglio a cui i due innamorati non danno peso, mostrando la loro felicità di coppia sui social.

I due ballerini si mostrano uniti nella gioia e nel dolore, come dimostra il gesto della Peparini dopo lo spiacevole episodio di vandalismo a danno dei suoceri.

La ballerina commenta il post del fidanzato Andreas con un diretto ed esaustivo “Che m***e” riferito agli autori dell’atto vandalico. Oltre al supporto della fidanzata Veronica, Andreas ha ricevuto il sostegno di fan, amici e colleghi, che hanno speso parole di conforto nei commenti sotto la foto dell’auto postata dal ballerino dopo l’accaduto. Il 2019 si conclude con una nota dolente per Andreas Muller, che però può trovare grande consolazione nell’affetto dei cari e dei fan.