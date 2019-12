Il noto cabarettista Fabrizio Maturani, in arte Martufello, è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per l’ultima puntata del 2019 andata in onda domenica 29 dicembre.

Martufello e le previsioni di Paolo Fox per il 2020

Nato sotto il segno del Sagittario, ha ascoltato le previsioni dell’astrologo Paolo Fox e ha commentato, con la solita ironia che lo contraddistingue, ciò che le stelle prevedono accadrà in questo 2020 a tutti i sagittari come lui. Martufello, nel salotto di Mara Venier, ha posto una semplice e diretta domanda all’astrologo, scatenando una risata generale da parte del pubblico: “Dimmi se guadagno soldi, che me li vado subito a spendere!

“. E successivamente, quando Paolo Fox ha confermato che il nuovo anno porterà qualche guadagno in più, l’attore comico ha prontamente replicato: “Non si può quantificare?“. Ha accolto con piacere la previsione dell’astrologo, aggiungendo che ad un maggior guadagno, previsto nei prossimi mesi, corrisponderà inevitabilmente un maggior lavoro svolto, perché, secondo quanto lui stesso ha detto: “Se io guadagno, è segno che lavoro“.

Martufello rivela il suo sogno nel cassetto…

Nel corso dell’ospitata il comico ha anche rivelato il suo sogno nel cassetto, riferendo che, ogni volta che gli è capito gli chiedessero quale fosse lui ha risposto: “Quello di lavorare sempre, perché se lavoro qualche sogno lo posso realizzare“.

Inoltre, afferma con sicurezza che è più che soddisfatto della sua carriera: “Sono felicissimo della mia carriera. Sono partito da un paese…ma chi se lo immaginava?“.

…ed il suo sogno che è riuscito a realizzare

Il famoso cabarettista conferma quindi di essere enormemente soddisfatto della sua vita, in particolar modo riferendosi al suo lavoro: “Sono un uomo che vive la vita al 100%, sono felicissimo, mi piace il lavoro che faccio”.

Martufello continua a parlare di sogni nel cassetto e sogni realizzati. Se il suo sogno nel cassetto è quello di lavorare sempre, il suo sogno, che poi è divenuto realtà, è proprio fare il lavoro che svolge, ed afferma: “Sognavo fin da bambino di fare questo lavoro, e quando uno riesce a realizzare quello che sognava non può che essere felice”.